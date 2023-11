Sve o polufinalu Dejvis kupa protiv Italije - uskoro kreće!

Srbija će se protiv Italije boriti za mjesto u finalu Dejvis kupa, a naravno sve oči su uprte u meč koji je drugi na programu!

Novak Đoković i Srbija su odigrali sjajno u četvrtfinalu Dejvis kupa u Malagi protiv Velike Britanije, ali nažalost tenis je ostao u drugom planu. Nije se pričalo toliko ni o fantastičnoj partiji Miomira Kecmanovića protiv Džeka Drejpera, niti o rutinskoj pobjedi 36-godišnjaka na čelu ATP liste Novaka Đokovića već je tema bila pjesma "Veseli se srpski rode" uz koju je srpski tim izašao na teren.

Ređali su se napadi na Srbiju, ali prije svega na Novaka Đokovića, žalili su se sa "Kosova" na riječi ove rodoljubive pesme, a nije to bila jedina kontroverza vezana za meč. Britanci, ne navikli da gube, probali su da urade sve da isprovociraju Novaka Đokovića tokom meča sa Kameronom Norijem, a i poslije njegove pobjede, ali im na kraju nije uspjelo. Dobili su lekciju iz fer pleja i lijepog ponašanja, kojim se toliko diče.

Ipak sada će od 12 časova tenis morati da bude u prvom planu. Nakon što je Australija upisana kao prvi finalista Dejvis kupa za ovu sezonu sada čekamo drugog i nadamo se da će to biti Srbija. Sve oči teniskog sveta su uprte u meč Novaka Đokovića i Janika Sinera koji polako ali sigurno postaje teniski klasik, ali polako. To nećemo sigurno gledati prije 14 časova!

KO ĆE PRVI? MIŠA, LASLO, DUCI?

Nećemo do pred sam meč znati ko će prvi na teren! Prema običaju Dejvis kupa prvi meč igraju "druge table" što daje prostor za kalkulacije. Miomir Kecmanović je protiv Džeka Drejpera odigrao fantastično, ali selektoru Viktoru Troickom su na raspolaganju Laslo Đere i Dušan Lajović kao i Hamad Međedović. Mladi Međedović sigurno neće nastupiti, a od ostalih najmanje šanse da zaigra daje se Đereu. On je ipak mnogo bolji na šljaci i nije ovo podloga na kojoj uživa. Lajović ili Kecmanović je pitanje koje se po svemu sudeći stavlja pred Troickog, a prošli put je on odlučio u zadnji čas. Rekao je da je Miša najbolje trenirao i dobro je odabrao. Vjerovaćemo mu i sada.

Što se tiče Italijana oni su jedva prošli u polufinale i to nakon pobjede u dublu vođeni odličnom igrom veterana Simonea Bolelija. Prošli put je prvi singl igrao Mateo Arnaldi, ali kako je izgubio od Botika van de Zandshulpa ne vjeruje se da će on na teren. Druge dvije opcije su Lorenco Muesti i Lorenco Sonego, a kako će Sonego najvjerovatnije igrati dubl najverovatnije da ćemo na terenu gledati Musetija.

A ONDA NOVAK!

Novak Đoković će drugi na teren i tu se zna da će igrati sa Janikom Sinerom. Vidjeli smo dva njihova meča na završnom mastersu u Torinu, a ako je mladog lava iz Južnog Tirola mogao da pobijedi pred domaćom publikom i "Karota bojsima" u Torinu, zašto takav slučaj ne bi bio i u Malagi? Svakako je ovo najiščekivaniji meč Dejvis kupa ove sezone i cijeli teniski svijet će oko 14 časova čekati da spektakl počne.

Što se tiče dubla, najbolje bi bilo da bude nebitan! Simone Boleli je zaista vrstan dubl igrač, a to je nešto što nažalost ova generacija našeg tima nema. Od Nenada Zimonjića Srbija nije imala klasnog dublaša i ako Novak uradi ono što zna, ipak se veće šanse daju Kecmanoviću ili Lajoviću u singlu nego bilo kome u dublu.

