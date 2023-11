Novak Đoković odgovorio bahatim navijačima: Tražim samo minimum od vas!

Novak Đoković je imao poruku za navijače koji podržavaju Nadala, Federera...

Srpski teniser Novak Đoković definitivno je promenio ugao gledanja na navijače, pa dok se često tokom karijere suzdržavao i nije im odgovarao na provokacije - sada više ne mari za to. Spreman je da uđe u sukob sa njima, da im odgovori sočno, pa smo vidjeli i "sukob" u Malagi kada je Đoković potvrdio pobjedu Srbije protiv Velike Britanije, a nepristojni Englezi nisu mogli bez zvižduka i "peckanja", na šta Nole nije ćutao.

"Znam da me ne mogu svi voljeti, ali mislim da mnogi poštuju ono što sam postigao, moj doprinos tenisu i istoriji. To je minimum i najosnovnije što čovjek može da dobije", kazao je Novak za "AS" i priznao da dobro razumije da je jedan od razloga što ga neki ne vole to što je "pokvario" rivalstvo Federera i Nadala.

"Nadal i Federer su već bili rivali prije nego što sam se ja pojavio. U početku sam pokušavao da uđem u to rivalstvo. Na ovom nivou, obično je idealno rivalstvo između dvojice, tako da razumijem da ljudi to nisu željeli. Dijelili smo scenu 15 godina, igrali nevjerovatne, nezaboravne mečeve, dugo smo bili najbolji...", rekao je Đoković koji je inače više puta isticao da je Nadal njegov najveći rival.

"Rafa je uvijek bio moj glavni rival. Nije važno koliko dugo ste van terena. Ne znam kako je, ali iz onoga što je govorio, spreman je da se vrati i vjerovatno će to učiniti u Australiji. Od njega mogu da očekujem samo najbolje. Ne mogu da zamislim Nadala da misli o bilo čemu osim o tome da osvaja najveće turnire. Vratiće se sa željom da osvoji još grend slemova i bude među najboljima na svijetu. Vidjećemo šta će biti", rekao je Đoković.

Sada u odsustvu Nadala, koji nije igrao još od Australijan opena, iskristalisalo se rivalstvo sa Karlosom Alkarazom, međutim jasno je da ono ne može da bude na istom nivou kao što je to bio slučaj sa "Bikom sa Majorke".

"Mislim da imamo odnos međusobnog poštovanja. Prijatelji smo koliko možemo s obzirom da smo rivali. Teško nam je da budem baš bliski, ali dosta puta smo trenirali, imamo zanimljive razgovore, naše ekipe se dobro slažu. Ima sjajan tim, sa Huanom Karlosom Fererom, kojeg poznajem dugo. Moj trener Goran Ivanišević je dosta puta igrao protiv njega. Zaista se dobro slažemo. Naravno da na terenu želimo da pobijedimo jedan drugog i da budemo broj jedan, ali na kraju dana, kada se meč ili turnir završi, pokazujemo poštovanje jedan drugom", kazao je Đoković koji je između ostalog takav sa mladima i zbog toga što je imao loše iskustvo sa Federerom kada je bio njihovih godina.

