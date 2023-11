Rodžere, da li te je sramota zbog ove izjave? Javno prozivao Đokovića i dizao Amerikanca u nebesa: "Ne radi to prvi put"

Rodžer Federer prozivao je Novaka Đokovića tokom Australijan opena 2009. godine.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković obara rekorde gdje god stigne, tako je prestigao Rodžera Federera i po osmi put osvojio Završni masters. Poslije tog meča navijači su se prisjetili jedne od ranijih izjava švajcarskog igrača kada je javno prozivao srpskog tenisera. Bilo je to na Australijan openu 2009. godine kada je Nole predao meč Endiju Rodiku u četvrtfinalu zbog povrede.

Tada ga je Rodžer isprozivao. "On je tip koji je predavao mečeve i ranije, to je razočaravajuće, ja sam to uradio samo jednom u karijeri, Endi je zaslužio pobjedu. Mogao bih da ponovim onu izreku. Ako niste dovoljno spremni, nemojte da izlazite na teren! Da je Đoković vodio sa 2:0 u setovima i 4:0 u četvrtom, siguran sam da ne bi predao. Endi ga gurao do granice i svaka mu čast na tome", rekao je Rodžer tada.

O tome je pričao i Srbin. "Nisam imao vremena da se oporavim od prethodnog meča, uslovi su bili baš teški, uticalo je to na mene i tako je kako je. Dao sam sve od sebe, ali nekad ne možeš protiv svog tijela. Znam da me neki ljudi kritikuju, ali ne vidim razlog zbog čega to rade. Kada sam morao da predam meč, uvijek sam imao razlog za to, jer sam osjećao da ne mogu da nastavim", objasnio je tada Đoković.

Do tog Australijan opena 2009. godine u međusobnim duelima Rodžer je vodio sa 7:2. Posljednji meč odigrali su na istom turniru 2020. godine, srpski as je slavio u polufinalu i ukupan skor je 27:23 u korist Đokovića. Dakle, od tada je Nole dobio 25, a Rodžer 16 mečeva.