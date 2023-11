Hitna reakcija Srbije zbog maltretiranja Đokovića: Tražimo odgovore!

Zbog skandaloznog tretmana prema Novaku Đokoviću hitno se oglasio ADAS, krovna srpska organizacija i antidoping agencija.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković po prvi put u karijeri suočio se sa bizarnom situacijom i traženjem doping testa prije meča. Uglavnom se to radi posle mečeva ili određenim danima, ali su čelnici Svjetske antidoping agencije (WADA) to tražili pred njegov meč sa Kameronom Norijem. Zbog toga se hitno uključila srpska antidoping agencija "ADAS".

"ADAS, kao krovna organizacija u Srbiji traži zvanično razjašnjenje situacije. Direktorka prof dr Milica Vukašinović Vesić već je kontaktirala WADA u vezi sa ovim slučajem", navodi se u saopštenju koje je TSS dostavio medijima. Još jedan skandalozan potez...

O tome je pričao i Novak poslije pobjede protiv Norija i plasmana u polufinale Dejvis kupa. "Još nisam uradio kompletnu doping kontrolu, trebalo bi da dam krv, eno čovjek u ćošku sjedi tamo, prati me već nekoliko sati i ne odvaja se od mene... Imao sam kraću raspravu sa ljudima iz doping agencije, prosto nisam mogao da vjerujem da su donijeli takvu odluku, za 20 'plus' godina moje karijere nikad se nije desilo da doping kontrola izabere, ne samo mene, već i druge igrače, da daju notifikaciju da si izabran za doping, a trebalo je da izađem na sat i po vremena", rekao je Novak.

Pojasnio je Novak i kada su mu objasnili da će imati doping kontrolu. "Obavijestili su me o tome u toku zagrijavanja, imam svoju rutinu, ali ne treba mi da razmišljam o tome. Potpuno nelogična situacija i odluka. Kada sam razgovarao sa predstavnicima doping agencije, rekli su mi da je jedna od važnih razloga što su donijeli takvu odluku razgovor sa organizatorima, da bi dali veći odmor teniserima koji sutra igraju, ali rekao sam im da pobjednik ne igra sutra. Onda su mi dali razlog da ljudi iz organizacije i doping agencije ne bi da ostaju tako kasno. Besmisleni izgovori i objašnjenja. Uvijek sam podržavao da se testiram i ja i bilo ko, sto puta - sto puta, nije problem. Šta ću ja uraditi za dva sata, šta će to promijeniti? Pustite me da završim meč, testirajte me, nisam vidio razlog, ni logiku u svemu tome. To je - što je, sada mi predstoji vađenje krvi, nadam se da će promijeniti odluku", rekao je Novak.

Priznao je i šta mu je posebno zasmetalo. "Stvarno je sramno šta su uradili i interesantno je da je ta doping agencija privatna kompanija, vrlo interesantno. Trebalo bi možda malo da se povede diskusija na tu temu, da li bismo mi kao svjetska organizacija trebalo da imamo interes da se to organizuje u okviru našeg sistema, a ne da angažujemo privatnu agenciju. Vjerovatno će se ovo dodatno tumačiti, ali uvijek neke tabu tebe, a zašto da se ne priča o tome? Trebalo bi da postoje neke granice, razumijevanje, a oni se ponašaju kao da ne razumiju šta se ovdje događa. Rekli su mi 'Dođi, šta ima veze što igraš za pola sata, izvadi krv, piški u posudu, pa nastavi dalje'. Potpuno ljudi ne razumiju sport i gdje se nalaze, kao i šta sve to znači kada si u ovakvom takmičenju i pripremi", zaključio je Đoković.

Inače, selektor Viktor Troicki je otkrio i da su njemu tražili doping test, jer su ga pomiješali sa Miomirom Kecmanovićem... "Čak su i mene startovali dole, da i ja dam krv, ali su me pomiješali sa Kecmanovićem, ali toliko o tome. Rade svoj posao, šef im je rekao da moraju da testiraju, prišao mi je, nema zezanja..."