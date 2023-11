Novače, da li je ovo kraj? Đoković progutao knedlu, pa zabrinuo Srbiju!

Novak Đoković dobio je i direktno pitanje - da li će opet igrati za srpsku reprezentaciju u Dejvis kupu?

Novak Đoković proveo je četiri sata na terenu, igrao i singl i dubl, ali ni to nije bilo dovoljno da Srbija prođe u finale Dejvis kupa. Djeluje da je najveća šansa propuštena baš u duelu Noleta i Janika Sinera kada je srpski igrač imao tri meč lopte koje su bile ujedno i lopte za trijumf u ukupnom skoru u polufinalu...

Poslije svega što se dogodilo Novak je došao na konferenciju za medije u Malagi i tamo je dobio pitanje o narednoj sezoni. Tačnije o tome da li će igrati za reprezentaciju i dogodine. "Ne znam, meni je najveće zadovoljstvo i čast da igram za svoju zemlju. Daleko je sljedeća godina", odgovorio je Đoković.

Šanse za to su veoma male, ne zbog želje srpskog asa koja je neupitna, već zbog rasporeda prije svega. Napuniće u maju naredne godine 37 godina, a glavni cilj za narednu sezonu su Olimpijske igre u Parizu (od 26. jula do 11. avgusta), a prije toga igraće na Rolan Garosu (od 20. maja do 9. juna), pa na Vimbldonu (od 1. do 14. jula). Dakle prelazak sa šljake, na travu, pa opet na šljaku, dok je posljednji grend slem, US Open od 26. avgusta do 8. septembra. Još uvijek se ne znaju datumi za Dejvis kup.

