Bivši teniser podigao buru: "Siner će poslati Novaka u penziju!"

Bivši italijanski teniser Adrijano Panata vjeruje da će Janik Siner da "gurne" Novaka Đokovića u penziju.

Izvor: Francisco Macia / imago sportfotodienst / Profimedia

Novaka Đokovića poslaće u penziju Janik Siner i to već sljedeće godine. Tako tvrdi čuveni italijanski teniser Adriano Panata. Čovjek koji duže vrijeme kritikuje srpskog asa i često priča o njemu u negativnom kontekstu sada se oglasio ponovo i uvjeren je da će njegov sunarodnik da ima uticaj na kraj karijere Đokovića.

"Ako Siner dobije Đokovića još dva-tri puta u 2024. godini, onda će to da bude noćna mora za Novaka. To će da ga 'pogura' ka penziji", rekao je Panata u izjavi za tamošnji "Rai" i dodao je da se to već dešavalo u istoriji kada se Bjorn Borg povukao zbog Džona Mekinroa, a da je Mekinro to uradio kada se pojavio Boris Beker.

Đoković i Siner odigrali su šest mečeva do sada u karijeri. Posljednja tri imali su u razmaku od samo nekoliko nedjelja. Prvo je Janik u grupnoj fazi Završnog mastersa slavio, pa je onda Nole u finalu deklasirao Italijana i osvojio titulu. Onda su se susreli u polufinalu Dejvis kupa gdje je Đoković propustio tri meč lopte, a Janik je poslije toga donio titulu svojoj reprezentaciji. Prvi duel imali su u Monte Karlu 2021. godine kada je Novak slavio, isti ishod bio je godinu dana kasnije na Vimbldonu u četvrtfinalu, a Srbin je odnio pobjedu na londonskoj travi i ove godine u polufinalu.

