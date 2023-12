Nisam zaslužio da završim karijeru tako! Nadal se oglasio i otkrio kad se vraća na teren!

Rafael Nadal potvrdio je da se vraća na teren u Brizbejnu.

Rafael Nadal (37) vraća se na teren i zvanično u januaru! Učestvovaće na turniru u Brizbejnu i to će mu biti prvi turnir na kom će učestvovati poslije skoro godinu dana. Nije igrao još od prošlosezonskog Australijan opena, ali još uvijek nije potvrđeno da li će igrati u Melburnu u 2024. godini. Izgleda da će Brizbejn (od 31.12 do 7.1) biti test za to.