Da li Nadalova akademija uništava mlade igrače? Šok tvrdnje teniserke

Izvor: Profimedia

Slavni španski teniser Rafael Nadal najavio je povratak na teren za narednu godinu, a u predstojećim danima mogao bi da bude u centru pažnje zbog sasvim drugačijeg razloga. Mlada teniserka Arijana Gerlings (18) u jednom od svojih prvih velikih intervjua ispričala je da akademija čuvenog Španca, koju njegova porodica vodi na Majorci, nije baš sjajno mjesto za razvoj mladih tenisera.

Djevojka koja je prethodnih godina trenirala kod Rafaela Nadala otkrila je da ljudi sa kojima je radila nemaju previše razumijevanja za mlade igrače. Po njenim riječima, do povreda tenisera dolazi zbog paklenog ritma koji kao da je prilagođen Nadalu, jednom od fizički najspremnijih tenisera u istoriji.

"Oni se veoma oslanjaju na njegovu karijeru. Mnogo se trenira i Toni Nadal je stalno prisutan. Često me je trenirao. Imaju istu filozofiju kao Rafa, mnogo treninga i malo odmora. Potpuno su fokusirani na rad. To je izazvalo mnogo povreda jer niko nema Rafinu građu", rekla je mlada Arijana i dodala: "Mnogi od nas nisu mogli da izdrže tempo od pet sati treninga, bez dana odmora. Mislim da im je potrebno da imaju preciznije informacije o svakom igraču. Treba da analiziraju igrače, da ih bolje razumiju, ali znam da je to Akademija i da ne mogu da naprave poseban plan za svakog igrača."

Ipak, mlada teniserka nije potpuno nezadovoljna iskustvo. "Bilo je veoma kul, to je nevjerovatno iskustvo, podržavali su me od prvog dana. Odselila sam se kao mala, bilo je teško jer sam otišla od roditelja, ali je bilo dobro za mene da odrastem i shvatim kakva odricanja zahtjeva ova karijera. Olakšali su mi i učenje, kod kuće bi bilo drugačije", ispričala je Gerlings.

Arijana je velika nada španskog tenisa, a trenutno zauzima 752. mjesto na WTA listi. Ona je prvog septembra napunila 18 godina i tek je čekaju mečevi na velikoj sceni, protiv najboljih teniserki svijeta. Inače, Nadalova akademija osnovana je 2016. godine i za sada je pomogla nekoliko veoma uspješnih tenisera - tamo su dio svog teniskog školovanja proveli Karlos Alkaraz i Holger Rune.