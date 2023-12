Ogroman uspjeh za bh. rukomet! Nakon Vogošće i Sloboda osigurala plasman među najboljih 16 u Evropskom kupu

Mirko Mikić i Sloboda nastavili sa fenomenalnim rezultatima u Evropi.

Izvor: Promo/RK Sloboda Tuzla

Nakon Vogošće i rukometaši Slobode ostvarili su ogroman uspjeh za bh. rukomet.

Izabranici Mirka Mikića izborili su plasman u osminu finala EHF Evropskog kupa nakon što su doživjeli minimalan poraz u revanš utakmici sa turskom ekipom Spor Toto.

Podsjećamo, Sloboda je slavila sa devet golova razlike u prvoj utakmici, a za Turke ponovo je bilo „kobno“ drugo poluvrijeme koje je pripalo Slobodi sa 11:15.

Uvodne minute donijele su egal igru pa je tako nakon 12 minuta rezultat glasio 5:5. Nakon toga turski tim ubacuje u brzinu više te u 20. minutu stiže do +3 (10:7). Nije se tu zaustavila domaća ekipa koja je do poluvremena uspjela stići do pet golova prednosti.

Činilo se tada da će Tuzlaci strijepiti do samog kraja meča, ali rukometaši Slobode maestralno otvaraju drugo poluvrijeme. Napravili su seriju 4:0, a turska ekipa je prvi pogodak postigla tek nakon osam minuta igre u nastavku.

Nakon tog gola, tuzlanski tim pravi seriju 3:0 i nakon dugo vremena ponovo stiže do vođstva (18:19). Uzvratio je domaći tim sa serijom 4:1 (22:20), a deset minuta prije kraja ponovo je bilo izjednačeno (23:23).

Postalo je već tada jasno da će izabranici Mirka Mikića ostvariti plasman u narednu fazu takmičenja, a na kraju je turski tim slavio sa 28:27.