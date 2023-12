Hamada stigle emocije: Novak je gromada, veći čovjek nego teniser!

Hamad Međedović oglasio se prvi put poslije velikog uspjeha i osvajanja turnira u Džedi.

Izvor: Instagram/printscreen/hamadmedjedovic

Hamad Međedović (20) glavna je tema u svijetu tenisa u posljednje vrijeme. Razlog je prost, titula koju je osvojio na "ATP NextGen" turniru gdje je pobijedio svoje vršnjake i novu generaciju "bijelog sporta". U finalu je srušio Artura Filsa (Francuska), 36. tenisera planete. Pokazao je svima da je pred njim svjetla budućnost.

Poslije svega toga interesovanje je poraslo, dobio je "milion" zahtjeva za intervjue, razgovore, pa je odlučio da se oglasi putem TSS-a i da pošalje saopštenje. "Poslije ovog velikog uspjeha, želim da se zahvalim svima vama koji ste me podržavali i bodrili na bilo koji način, hvala vam od srca. Iako većina vas nije mogla da bude na tribinama, ona topla ljudska briga i podrška do svakoga dođe kada je najpotrebnije. Ta energija pomaže i na terenu, gdje nije dovoljna samo fizička spremnost, već i ona unutrašnja. Do mene je stigla ta vaša energija u najvažnijem trenutku", počeo je Hamad.

Zahvalio se svima koji su bili uz njega i pomogli su mu. Prvo je spomenuo svoje roditelje, sestre, brata i užu i širu porodicu. Onda se obratio i Novaku Đokoviću koji mu je mnogo pomogao u karijeri.

"Neizmjernu zahvalnost i poštovanje upućujem svom prvom treneru Edisu, zatim velikom čovjeku i treneru Boći Obradoviću. Mom teniskom uzoru Đokoviću, koji je veći čovjek nego teniser. Onda možete da zamislite kakva je to gromada od čovjeka kada je prvi reket svijeta. Mom sadašnjem timu sa kojim radim, na čelu sa Viktorom Troickim čija mi saradnja mnogo znači, a ujedno smo ostvarili i najbolje rezultate."

Zahvalnost je uputio svim institucijama koje su mu pomogle i bile tu kada je bilo važno.

"Svaki sportski uspjeh, pa tako i moj, utemeljen je na upornim i iscrpljujućim treninzima, ličnom odricanju. Neizbježan je i talenat ili Božiji dar, kako ga osjećam, a neophodna je i sportska sreća koja je bila na mojoj strani. Svoju radost, sreću i uspjeh dijelim sa svojim sugrađanima u Novom Pazaru, gdje je moja duša, ali i u širokom krugu prijatelja, komšija i divnih ljudi koji su me prihvatili u Beogradu."

Nema mnogo vremena za slavlje.

"Uspjesi i radosti traju kratko, tako da odmah po povratku u Srbiju već su isplanirane nove pripreme i treninzi, pa nisam u prilici da odgovorim na mnogobrojne pozive i željene proslave. Hvala svima, nadam se da ću da budem u prilici da podijelim svoju radost sa dragim ljudima i sugrađanima kako u Beogradu, tako i u svom rodnom Novom Pazaru", zaključio je Međedović.