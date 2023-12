Nadal se predomislio - neće u penziju!?

Rafael Nadal nije siguran da će mu sljedeća godina biti posljednja u karijeri.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal (37) najavio je povratak i 2024. godinu kao posljednju u njegovoj karijeri. Stvari su se izgleda promijenile u njegovom načinu razmišljanja, pošto je sada ostavio mogućnost da naredna sezona ipak ne bude oproštaj i odlazak u penziju. Potvrdio je to u snimku koji je objavio na društvenim mrežama gdje je ponovo pričao o povratku.

Zaigraće u Brizbejnu i poslije toga donijeće odluku oko učešća na Australijan openu. "U mnogim momentima sam mislio da nema smisla da se vraćam, ima mnogo razloga, mnogo sati i rada u kojima nisam vidio rezultat. Međutim, stojim iza onoga što sam rekao na konferenciji za štampu da nisam osjetio da je fer da završim karijeru tu, na konferenciji i da želim na drugi način to da uradim. Radio sam naporno, bilo je sumnji, loših momenata, onih malo boljih. Imao sam prave ljude oko sebe, kao tokom cijele karijere, familiju, prijatelje, tim, svi koji su mi pomogli da dođem do ovoga gdje sam danas ,a to je šansa da se takmičim. Tu je i želja ljudi koji žele da me vide opet na terenu, smatram da i oni imaju važan uticaj na moj život", rekao je Nadal.

Nastavio je u istom dahu. "Postoji velika šansa da je ovo moja posljednja godina, možda bude pola godine, možda bude cijela, možda ne bude toga. Mnogo je mogućnosti, ali nemam kapacitet sad da odgovorim na ta pitanja, to je istina. Želim da se takmičim, nastaviću da radim normalne stvari i da, znam da postoji šansa da je ovo posljednja godina i uživaću kao da jeste."

Na kratko je zastao, pa objasnio zašto se predomišlja. "Ipak, ne želim da je proglasim za takvu, jer ne znam šta sve može da se kaže. Ne želim da kažem nešto, pa da budem rob svoje riječi. Mislim da će biti tako, alia ne mogu da budem 100 odsto siguran jer sam naporno radio da se vratim i ako se stvari odjednom promijene i ako se fizički budem osjećao tako da mogu da nastavim. Zašto onda da stavljam rok? Nema smisla", zaključio je Nadal.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!