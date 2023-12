Federeru usred emisije pokazali Novakovu sliku: Ono što je rekao je mnoge iznenadilo

Rodžer Federer neočekivano govorio o Novaku Đokoviću i poželio mu još uspjeha.

Izvor: Reddit/Tennis/Screenshot

Švajcarski teniser Rodžer Federer zvanično je u penziji već više od godinu dana, a od tada je rijetko komentarisao dešavanja u sportu u kome važi za jednog od najboljih svih vremena. Tako nismo vidjeli da je Novaku Đokoviću čestitao na tome što je skoro uspio da dođe do 400. nedjelja na vrhu ATP liste, kao ni na 24. podignutom grend slem trofeju, pa mnogi misle i da je to dijelom zbog toga što je upravo Federer ostao bez rekorda zbog Noleta.

Ipak, na društvenim mrežama pojavio se skorašnji Federerov intervju u kome mu je voditelj pokazao zajedničku fotografiju sa Nadalom i Đokovićem, sa njegovog oproštaja od tenisa prošle godine, poslije čega je švajcarski teniser mnoge iznenadio pošto je sve najljepše poželio svojim rivalima.

"Oni su titani ove igre, srećan sam što sam igrao protiv njih po 50 puta", kazao je Rodžer Federer koji je potom čak jako lijepo govorio o Novaku: "Imam puno uspomena, lijepih mečeva i bitki sa njima i mnogo puta sam odgovarao na pitanja o njima. Mogu samo najbolje stvari da kažem. Sjajno je što sam toliko dijelio teren sa njima, nadam se da će se Rafa vratiti sljedeće godine, a da će Novak igrati koliko god još hoće, pošto je to dobro za tenis".

Interesantno je da Federer ima daleko bolji odnos sa Nadalom, iako su mediji prije svega glorifikovali njihovo rivalstvo, dok je sa Đokovićem u čudnim odnosima. Pamtimo i da je pokušavao da ponižava Noleta na početku njegove karijere, nije mu se svidjelo što se "umiješao" u njihov duel, da bi na kraju pozvao Đokovića i na oproštajnu turneju.

Tada se činilo da će se odnosi između njih dvojice popraviti, međutim vidimo i sami da Federer retko kada želi da pohvali Noleta, čak ni kada ispisuje tenisku istoriju i bilježi rekorde koje ni Švajcarac nije mogao, a proglasili su ga za najboljeg ikada...

"Tačno je da ne možemo da budemo prijatelji, jer sa prijateljima govoriš o svemu, o dobrom, o lošem, otkrivaš mu svoje tajne... Sa svojim rivalima mislim da ne možeš da se osjećaš komforno dok to radiš. U posljednjih 15 godina češće sam viđao Nadala i Federera nego svoje roditelje. To znači da su bili veoma važan dio mog života i moje karijere. Imam nevjerovatno poštovanje za njih i za rivalstvo koje je trajalo tako dugo. Bilo je to veoma dugačko putovanje na kojem smo bili zajedno i kada okačimo rekete, gledaćemo ka tome na opušteniji način", rekao je nedavno Nole o prijateljstvu sa Nadalom i Federerom.