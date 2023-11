Đoković? Ovo nikada u istoriji nisam vidio! Federerovi navijači će pobjesniti kad ovo vide: "Ta debata je mrtva!"

Patrik Muratoglu objasnio je svima zašto je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i debata je završena. Tako kaže i Patrik Muratoglu, jedan od najboljih trenera u svijetu "bijelog sporta". Za njega više nema nikakvih dilema, posebno poslije sezone u kojoj je srpski as osvojio tri grend slema, igrao finale Vimbldona, podigao pehar na Završnom mastersu i godinu završio na prvom mjestu ATP liste.

Čuveni stručnjak sipao je pohvale.

"Jedina debata sada je ko je moj omiljeni igrač. Ko je najbolji? Tu nema debate. Novakova sezona je jedna od najboljih u karijeri, iako je 2015. godina bila nestvarna. Prošlo je osam godina od tada, ima 36 godina i ovako igra. Nikada nisam vidio u istoriji tenisa da je neko ovako dominantan sa 36 godina, kao što je bio sa 26, 28 godina. Tokom cijele karijere je bio na vrhu, imao je tešku godinu-dvije", počeo je Muratoglu izjavu za "Tennis Majors".

Zatim je spomenuo i njegove najveće rivale i priče oko toga ko je najbolji u istoriji.

"Igrao je u eri sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, što još više govori o tome koliko je dominantan. Čuvena GOAT debata sada je 'mrtva' poslije ovakve godine, tri slema i jedno finale. Drži rekorde skoro svuda, po Mastersima, slemovima, nedjeljama na vrhu, a još igra i još je na vrhu. Da li je Novak iz 2023. godine bolji od onog iz 2015. godine? Smatram da je današnji Novak boli, njegova igra je evoluirala, ima više samopouzdanja, fizički nije pao, da je pao u tom segmentu onda bih imao drugačije mišljenje. Međutim, njegov fitnes nivo je nestvaran još je fleksibilan, ima balans, borben."

Federerovi fanovi pokušavaju na sve načine da vrate Švajcarca u GOAT trku.

"Čujem priče da je ono što je Rodžer uradio između 2017. i 2019. godine isto kao ovo što Đoković radi sada, ali postoji velika razlika. Federer je 2018. godine bio bolji nego 2008. godine. Zašto? Zbog jednog razloga, zbog bekhenda. Donio je odluku, počeo je ranije da udara lopticu, da ne vraća slajs i to je pravilo razliku. Međutim, sa 36-37 godina on nije imao tu konstantnost niti je uzeo tri slema. Đoković je fizički na istom nivou kao sa 26 godina i to je velika razlika, kada imate to, onda imate tu konstantnost i da budete stalno u vrhu", zaključio je Muratoglu.