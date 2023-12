Spisak Srbije za Evropsko prvenstvo! Glavni cilj "orlova" su Olimpijske igre

Selektor Srbije se oglasio nakon što je donio važnu odluku.

Reprezentacija Srbije u decembru prolazi kroz završnu fazu priprema za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj (10-28. januara), a selektor Toni Đerona objavio je skraćeni spisak od 20 imena kandidata za veliki turnir. On će na konačnom spisku prijaviti 18 imena prije odlaska u Minhen, gdje će "orlovi" u Olimpijskoj hali igrati u Grupi C protiv Islanda 12. januara, Mađarske 14. januara i Crne Gore 16. januara. Sve do odlaska na pripremni turnir u Granjolersu u Španiji, reprezentacija Srbije treniraće u svojoj bazi - Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, u ovom sastavu: