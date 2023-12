Hrvatska rekorderka o ratnim traumama: Moraćemo jednog dana svi da se izvinimo braći...

Poznata hrvatska šampionka oglasila se na društvenim mrežama i pomenula Đokoviće, Živojinovića...

Izvor: MN Press/YouTube/BandicMilan/Screenshot

Hrvatska atletičarka Ivana Brkljačić (40), tamošnja rekorderka u bacanju kladiva, izazvala je veliku pažnju javnosti svojom Fejsbuk objavom u kojoj je govorila o Novaku Đokoviću, Lepoj Breni, traumama ovdašnjih ljudi nakon rata i ratova...

"Upalim neki podkast, Jelena Đoković napominje traume aludirajući na ratna zbivanja, Novak isto istraumatiziran ratom, otvorim 'naše' medije Brena navodi traume koje su prošli ona i Bobo u braku pa kaže teške situacije koje smo preživjeli zajedno - otmica djeteta, raspad države, smrt roditelja. Raspad države u top 3 životne traume. U budućnosti jednog dana svi mi moraćemo se izviniti braći zbog traume raspada države, rata. Malo po malo do toga vodi nas naša politika, mediji i povjesničari. Paralelno ućutkujući nas 'rat je prošlost, okrenimo se budućnosti'", napisala je ona.

Ivana je izvjesno aludirala na podkast u kojem je Jelena Đoković razgovarala sa Gaborom Mateom prije svega o vaspitanju djece, uticaju trauma na razvoj svakog pojedinca... Kanadsko-mađarski stručnjak bio je gost porodice Đoković ove jeseni i sa njima je obišao čitav region.

Ivana Brkljačić rođena je 1983. godine u Njemačkoj, bacala je kladivo na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000, Atini 2004. i Pekingu 2008, a nastupala je za zagrebačke klubove Mladost i Dinamo Zrinjevac. Godinu prije njenog prvog nastupa na Igrama, SR Jugoslavija je bila bombardovana, a Novak Đoković je nerijetko govorio o svojim traumama iz tog perioda. Za vreme NATO agresije na SRJ, on je imao 12 godina.

"U ovom stanu sam proveo dosta vremena sa braćom, sa roditeljima, sa familijom. Posebno smo se ovdje okupljali te 1999. tokom NATO bombardovanja. Moj deka je živio ovdje a mi smo živjeli u stanu koji je udaljen nekih 500 metara. Dolazili smo ovdje barem jedno 15-20 noći tokom NATO bombardovanja jer naša zgrada nije imala sklonište. Dekina jeste, i zato smo između ostalog i dolazili ovdje. To bombardovanje je bilo užasno iskustvo. Posebno za nas djecu. Mi nismo realno znali šta se dešava. Nismo razumjeli zašto avioni lete nad našim gradom i ispuštaju bombe. Nismo znali ko to radi. Ali poslije mjesec dana smo prestali da primjećujemo i reagujemo na bombe. Sjećam se da sam u teniskom klubu tog dana slavio 12. rođendan i dok su mi pjevali rođendansku pjesmu, avion je preletio iznad nas. Teško je razumjeti koliko je ta cijela situacija sa bombardovanjem bila užasna i koliko je sve to bilo zastrašujuće. U tim trenucima si bespomoćan. Ti si dole na zemlji a neko ti leti nad glavom, izacuje bombe i odlazi u sekundi", rekao je Đoković u emisiji "In depth with Graham Bensinger".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!