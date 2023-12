Novak Đoković najbolji sportista Evrope!

Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu Evrope.

Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu Evrope. Tradicionalno glasanje novinara širom Starog kontinenta je organizovano, po 66. put. Na taj način srpski teniser po peti put dobio je ovo priznanje.

Srbin je ove godine dobio 178 poena, a najbolji je bio i 2011, 2015, 2018. i 2021. godine. Iza njega bili su šampion Formule 1 Maks Ferstapen, a treći je atletičar Armand Duplantis. Nikola Jokić je peti, dok je Erling Haland četvrti.

Nole se već neko vrijeme sprema u Aziji i pre početka sezone odigraće egzibicioni meč sa Karlosom Alkarazom u Rijadu (Saudijska Arabija), a poslije tog meča slijedi odlazak u Australiju i tamo će igrati prvo na Junajted kupu.



O tome kakve ambicije ima za sledeću sezonu govore i njegove riječi. "Da li je bilo realistično da razmišljam o tri ili četiri grend slem trofeja u 2023. godini? Godinu ili dvije unazad, ili čak pet, vjerujem da bi ljudi mislili da nije. Mislim da jeste realno, jer poznajem sebe - mentalno i fizički sam dobro da to ostvarim. Hajde da vidimo. Neću da to zvuči kao nepoštovanje mojih protivnika. Uvijek sam svjestan veoma jake konkurencije, ali znam ko sam i to je ono što me je dovelo do visina na kojima sam", izjavio je Đoković za "Marku".

