Đoković je najveći šampion! ATP ga namjerno ignoriše, a oni mu dali nagradu i naslovnu stranu!

Djokovic is@lequipe's 2023 Men’s ‘Champion of Champions’



Men’s tennis players to win the award:



1999 - Agassi

2005 - Federer

2006 - Federer

2007 - Federer

2010 - Nadal

2013 - Nadal

2017 - Federer & Nadal, jointly

2019 - Nadal

2021 - Djokovic

2023 - Djokovicpic.twitter.com/wudXu4yg2L