"Majko, izdao sam sebe..." Novak ležao u bolničkom krevetu, a Dijana ga tješila: Sine, morao si - ili kraj karijere!

Jedan od prelomnih, ako ne i ključni trenutak u karijeri Novaka Đokovića dogodio se početkom 2018. godine kada je pristao na operaciju lakta.

Američki novinar Džon Verthajm priznao je da je "debata o najvećem svih vremena završena" tokom 2023. godine i da je to nesumnjivo Novak Đoković. Uspio je Nole da sruši rekorde (i mitove) o Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu, posebno tokom posljednjih pet godina, pa nije zgoreg podsjetiti da se jedan od prelomnih - ako ne i ključnih - trenutaka u karijeri srpskog tenisera dogodio baš tokom 2018. godine.

Dok se sjećamo samo bajnih trenutaka tokom ove kalendarske godine, važno je prisjetiti se i onih trenutaka koji nisu bili tako lijepi. Novak Đoković je imao ogromnih problema 2017. godine, pao je na ATP listi, nije osvojio nijedan grend slem, a najveći razlog za to bila je povreda lakta zbog koje je praktično bio pred penzijom.

Pokušavao je alternativnim metodama da riješi problem koji mu je značajno uticao na igru, kao i mentalno stanje u tom trenutku jer je htio da se oprosti od tenisa, ali potom je poslušao savjete i početkom 2018. godine se podvrgnuo operaciji. O tim trenucima govorila je njegova majka Dijana Đoković koja je otkrila šta se to zaista dešavalo sa Noletom, ali godinama kasnije u emisiji "Dok anđeli spavaju".

"Novak je stalno u potrazi za nekim novim saznanjima. Nešto što nama, što bi rekli smrtnicima, nije dostupno ili prosto nije blisko. Ishrana, terapije, alternativne metode, njega to zanima. Nije pobornik klasične medicine, što je već poznato, ali je imao jednu epizodu kada je morao da se operiše...", rekla je iskreno Dijana Đoković i potom dodala da je to Nole uradio iako nije u skladu s njegovim uvjerenjima: "Kada se probudio iz narkoze, rekao mi je da je izdao sebe. Objasnila sam mu da je uradio ono što je morao, i da je, ako misli da nastavi da igra, to bilo neophodno."

"Probao je alternativne metode, sve što mu je bilo dostupno, ali ništa nije dalo rezultata. Novak je jednostavno protivnik toga, ne voli lijekove, ne voli da svašta unosi u organizam. Znatiželjan je, sve što mu dođe pod ruku čita, obrazuje se… Eto, i ta ishrana, ne znam da li bi meni ili nekom drugom prijala, ali njemu odgovara. I ne mogu ništa da kažem, jer mi je zatvorio usta svojim rezultatima. To što smo mi navikli na meso i što vjerujemo da je jedini izvor proteina on je dokazao da nije."

Nakon teške operacije, nije mu bilo lako ni da prihvati "sebe", a ni da zaigra na potrebnom nivou. Tako je nakon poraza od Benoe Pera u Majamiju 2018. godine, htio da okonča karijeru o čemu je svjedočila Jelena Đoković.

"Okupio nas je sve članove poslije tog meča i kazao nam 'E pa, ljudi, gotovo je, prestajem da igram.' Svi smo se rasplakali, rekla sam mu da ne može da prestane, da još nije vrijeme. Ali on nije više htio da igra, čak ni da gleda druge kako igraju tenis", prisjetila se Jelena u jednom intervjuu i dodala kako ga je prevarila da ipak još igra: "Međutim, ja volim tenis i vodila sam djecu na teren svakog dana. Trećeg dana je došao i Novak. Gledao je kako se mi zabavljamo, ali mi smo se samo igrali, nije to ono kako on igra kad trenira."

"A onda je tražio da i on dobije reket. Rekla sam mu, 'Ne može, sad je na nas red da se igramo, ovo je naš teren, ti si prestao', šalila sam se, naravno. Onda je Stefan rekao: 'OK, tata, sad je tvoj red', a onda je Novak uzeo nekoliko loptica i počeo da servira. 'Ne osjećam se loše' i nastavio je da igra", pričala je Jelena, a onda je Novak nazvao Marjana Vajdu i do kraja ove godine osvojio dva grend slema - Vimbldon i US open.

A, kako je Novak gledao na taj period karijere? Pričao je za francuski "L'Ekip" kako je prihvatio odluku da mora da ode na operaciju lakta:

"Imao sam sreću da nisam bio bolestan ili povrijeđen često u svojoj karijeri. Najteže mi je bilo onda sa laktom. Jedan sam od najkonstantnijih tenisera svih vremena i uspio sam da održim svoje tijelo zdravim. To je za mene dokaz da radim prave stvari. Zaista sam duboko razmišljao o tome i morao sam da se operišem. Ali, jesam pogriješio u nekim stvarima oko toga. Nisam mom laktu dao dovoljno vremena da se oporavi i uzimao sam lijekove protiv upala, što sad naravno izbjegavam. Tada mi je kratkoročno to pomagalo."

"Došao sam do momenta kada mi je tijelo reklo: ‘Ok, nema više pokušaja. Ne možeš više ni da serviraš.’ I otišao sam kod jednog od najboljih hirurga na svijetu. Uradio je odličan posao i jako sam mu zahvalan na tome. Bio sam uplašen, ja ne volim hirurge. Nadam se da ih neću vidjeti više nikad u životu i radim sve da tako bude. Moje tijelo je moj alat, moja osnova. Kao vrhunski sportista moram da se brinem o njemu kako bih bio konstantan. Tokom godina sam zbog svog tijela imao mnogo uspjeha i zahvalan sam na tome što sam mogao da se oporavim tako brzo poslije bitnih mečeva", zaključio je Nole.

Podsjetimo, Đoković je trenutno u Australiji gdje će sa Olgom Danilović, Dejanom Radanović, Natalijom Stevanović, Hamadom Međedovićem i Nikolom Ćaćićem igrati na Junajted kupu. U pitanju je zanimljivo takmičenje gdje ćemo gledati muške i ženske singlove, kao i miks, dok su im rivali Češka i Kina.