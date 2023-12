Amerikanci priznali: Novak Đoković je najveći teniser u istoriji!

Američki novinar Džon Verthajm priznao da je 2023. godine završena rasprava o tome ko je najveći teniser svih vremena.

Debata o tome ko je najveći teniser svih vremena odavno je završena u korist Novaka Đokovića, a lijepo je vidjeti da i oni koji nisu mogli (ili smjeli) da priznaju da je nadmašio Rodžera Federera i Rafaela Nadala - polako posustaju. Tako je američki novinar Džon Verthajm, koji je nedavno napravio i sjajan intervju sa Noletom u Beogradu, priznao u kolumni za "Sports Ilustrejted" da više nema poente da se diskutuje na ovu temu.

"Novak Đoković je prekinuo debatu o najboljem svih vremena u 2023. godini", glasi naslov teksta u kome Džon Verthajm odmah dodaje: "Žao mi je Rodžere i Rafa. Đoković je jednom za svagda završio napetu debatu ko je najveći teniser". I nije tu stao, pa tako nema sumnje da će ovaj tekst izazvati gnijev navijača Švajcarca i Španca.

"Ovdje se okupljamo da slavimo, ne da tugujemo. Ovdje počiva debata o najvećem teniseru svih vremena. Bila je to nezaboravna trka i stvorila je nevjerovatnu zabavu. Bila je to živahna diskusija koja je prevazilazila granice i ere, ujedinjujući i istovremeno razdvajajući navijače. Bila je to vijugava staza, sa cik-cak rezultatima. Dovela je do toga da svi mi razmislimo o suštinskim i vanrednim 'sastojcima' koji određuju sportsku veličinu. Ali, sada je ta debata došla na svoje vječno počivalište. Neka sjećanje na to bude blagoslovljeno. Pustite muziku za orgulje...", navodi autor teksta Džon Verthajm i dodaje da je debata o najvećem ikada tokom "decenije i jače" postala veoma važna u tenisu.

"Federer je prvi stigao do 20 grend slemova, nevjerovatan uspjeh - makar smo tako mislili - koji mu je dao vođstvo u debati o najvećem svih vremena. A onda ga je Nadal stigao. A onda i Đoković. U jednom trenutku su sva trojica imala po 20 grend slemova, a navijači su počeli da se odmjeravaju... Federer je jasno bio najbolji svih vremena zbog gracioznosti, elegancije i uspjeha na Vimbldonu, katedrali ovog sporta. Ne, čekajte, Nadal je bio najbolji svih vremena zbog upornosti i dominacije na Rolan Garosu gdje je osvojio 14 titula za 18 godina. Čekajte, priznanje za najvećeg tenisera ikada je pripadalo Đokoviću. Njegovi teniski darovi možda nisu toliko očigledni 'golom oku', ali njegova supermoć - mentalna snaga, dovela je do toga da ne osjeća pritisak i dovela je do toga da ima pobjedničku prevlast nad dva najveća rivala", nastavlja autor i dodaje da se debata o najvećem ikada završila u 2023. godini i za to "krivi" Đokovića.

To objašnjava činjenicom da je Federer otišao u penziju sa 20 grend slemova, da je Nadal sa 37 na korak od penzije i da će teško uspjeti da popravi svoj učinak od 22 grend slema, dok je Đoković sa 36 godina odigrao jednu od najboljih sezona u karijeri i ne misli tu da stane.

Nakon što je opisao sve osvojene trofeje u 2023. godini za Noleta, Džon Verthajm je zaključio: "I, pošto je opet ispisao istoriju tenisa rekordima, takođe je obnovio i svoju reputaciju. Često su ga opisivali kao osobu zbog koje dolazi do sukoba mišljenja, ali sada je osvojio mnoge. Nije bio kao Federer i Nadal, a sada navijači u njemu vide odanog oca (slobodnim danima na Rolan Garosu vodio je djecu na planiranje). Vide i tenisera koji želi da poboljša uslove rada za slabije rangirane igrače. Vide neobično pristupačnu slavnu ličnost. Vide takmičara čiju izdržljivost i fleksibilnost i čista sposobnost njega svrstavaju među najveće žive sportiste. Vide nekoga ko nije samo pobijedio u debati GOAT (najveći svih vremena - skraćenica znači koza). On ga je izveo i na pašu...", zaključuje se.

