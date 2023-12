Đoković već stigao u Australiju! Prije Melburna igraće za Srbiju - pogledajte kako su ga dočekali!

Novak Đoković stigao je u Australiju i igraće na Junajted kupu.

Izvor: Twitter/screenshot/NovakFanClub

Novak Đoković (36) već je stigao u Australiju. Međutim, nije otišao u Melburn, gdje se održava prvi grend slem sezone, već u Pert. Zašto? Zato što će tamo predstavljati Srbiju na Junajted kupu zajedno sa Olgom Danilović, Natalijom Stevanović i Hamadom Međedovićem. Imao je i zanimljiv doček.

Odmah po slijetanju na aerodrom iz Saudijske Arabije, dočekale su ga TV ekipe i kamere. U kratkom klipu objavljenom na zvaničnom sajtu Junajted kupa čuje se i kako jedan kineski novinar postavlja pitanje o kineskoj publici i navijačima. "Imamo više Srba ovdje, nego Kineza. Nadam se da će biti mnogo ljudi na tribinama sa svih strana", odgovorio je Novak.

Poznato je šta se sve dešavalo u Australiji u januaru 2022. godine kada je Đoković deportovan. Sramotan tretman koji je imao tada obišao je svijet, ali se Srbin vratio još jači. Sve to dalo mu je samo dodatni motiv, pa je tako početkom ove godine osvojio Melburn i najavio uspješnu sezonu.

Napašće titulu i 2024. godine, tamo je podizao pehar 10 puta, pokušaće to da učini još jednom.

"Australijan open je bio moj najuspješniji grend slem i vjerujem da svaki put kad ponovo pobijedite osjećate da vam je samopouzdanje sve veće, tako je svake godine kada se vratim, vrate mi se uspomene. Volim da igram na tamo i na Rod Lejver areni, to mi je omiljeni teren. Nadam se da mogu da budem dobar kao i do sada. Nastaviću da igram i da se borim, znam dobro Toma Brejdija, učio sam na njegovom primjeru. Nadam se da ću moći da igram do 40. godine, možda i kasnije! Vidjećemo", poručio je Novak.