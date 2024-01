Novače, laziraš povrede! Nisu mu dali doktora, pa ga napali: Kad budeš krvav, vjerovaćemo ti

Novaka Đokovića optužili da lažira povrede pred Australijan open i zloupotrebljava pravila.

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Novak Đoković doživio je povredu na meču Junajted kupa protiv Jiržija Lehečke, ali je "stisnuo zube" i pobijedio ga, da bi samo dan kasnije povrijeđen izašao i protiv Aleksa de Minora. Već poslije samo nekoliko gemova vidjelo se da to nije dobra ideja, Nole nije mogao da igra "maksimalno", štedio je zglob i na kraju je doživio poraz, dok mu u toku susreta nije ukazana čak ni adekvatna ljekarska pomoć.

Uprkos tome što je svima bilo jasno da je Đoković povrijeđen, ima i onih koji smatraju da je "sve izmislio" kako bi zapravo uspio da nadmudri svoje protivnike. Tog stanovišta se drži i bivši australijski teniser Džon Aleksander koji je tražio da se hitno promijene teniska pravila jer ih, prema njegovom mišljenju, Đoković zapravo "zloupotrebljava".

"Mislim da teniseri sada koriste prednost ovog pravila o medicinskom tajm-autu. Imaju tačnu strategiju da uz pomoć toga naprave taktičku prednost u odnosu na protivnika. Zato ta pravila treba malo istražiti", rekao je Aleksander za podkast "ABC".

"Ti medicinski tajm-auti... Ako postoji jedan znak pitanja iznad njegove maestralne karijere, onda je to način na koji je, bar u očima nekih ljudi, strateški koristi pauze zbog povrede", rekao je nekadašnji broj osam o Đokoviću i podigao time buru u javnosti: "Odmah poslije toga zaigra bolje, dobije pet gemova i dobije set 6:1 (protiv Lehečke, prim. aut.). Sad se već slažem sa mojim prijateljima koji kažu da ako nema krvi, onda tu nema ni povrede".

Aleksander tako vjeruje da je ovo samo "Đokovićeva igrica" da na Australijan open uđe sa psihološkom prednošću pošto će se naravno u javnosti pričati o njegovoj povredi, kao što je to bilo i prethodne godine, ali uporno zaboravlja da priča o najvećem teniseru svih vremena kome takve stvari nikako nisu potrebne.

Znamo i da ga priče o tome da "izmišlja povrede" dodatno motivišu, što je najbolje na svojoj koži znao da osjeti i Aleks de Minor, koji se sigurno ne bi tako lako prošetao do pobjede danas - samo da je Nole bio potpuno spreman.

Izvor: Fonet/Trevor Collens/AP

Uostalom, ako je potrebno promijeniti pravila o medicinskom tajm-autu, onda je to da teniseru bude ukazana pomoć, a ne da se desi kao Đokoviću danas da čak iako je u bolovima - ljekar ne može da mu pomogne. Srećom, do Australijan opena je ostalo još desetak dana i Nole i Ivanišević uvjeravaju da će sve biti u redu.

"Tražio sam medicinski tajm-aut, ali je on rekao da ne mogu da ga dobijem. Možete da dobijete pauzu samo ako povreda već postoji, objasnio mi je. Nisam razumio šta to znači. Rekao je da sam mu rekao da se popravlja, pa da zbog toga ne misli da treba da dobijem medicinski tajm-aut. Rekao sam da se popravlja prije meča, ali kada je meč počeo juče i posebno danas se pogoršalo, pa mi je bio potreban tretman. Nije želio da mi da medicinsku pomoć. To je sve, više od toga ne mogu da kažem", istakao je Novak Đoković.