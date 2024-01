Đoković saznao kad dobija rivale na Australijan opena! Otkriveno sve o žrijebu

Žrijeb za Australijan open održaće se 11. januara i tada će biti poznat put Novaka Đokovića ka odbrani titule.

Izvor: UK Sports Pics Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Novak Đoković će 11. januara saznati ko mu stoji na putu ka 25. grend slem trofeju. Oko 5 časova ujutru po našem, odnosno oko 15 po lokalnom održaće se žrijeb u Melburnu i sve dileme oko muške i ženske konkurencije biće riješene.

Srbija, za sada, nema predstavnika u konkurenciji dama. Do glavnog žrijeba probaće da se probiju Olga Danilović i Natalija Stevanović. Igraće u kvalifikacijama, prva rivalka Olge je Irina Šimanovič, dok Natalija igara sa Majom Džoint.

Kada je muška konkurencija u pitanju, uz Novaka su tu Miomir Kecmanović, Laslo Đere i Dušan Lajović. Hamad Međedović moraće kroz kvalifikacije kao njegove sunarodnice. Neće imati lak zadatak na startu, čeka ga Marko Čekinato. On je postavljen za 10. nosioca u kvalifikacijama.

Što se žrijeba tiče, trebalo bi napomenuti i da u teoriji postoji šansa da se u prvom kolu sastanu Novak i Rafa Nadal. Španac je, zbog pauze od godinu dana, trenutno na 672. mjestu ATP liste. Zbog problema sa povredom on još uvijek nije i zvanično potvrdio da će igrati na prvom grend slemu sezone, ali su šanse za to velike. Jasno je svima da bi on mogao da bude "nagazna mina" na žrijebu.