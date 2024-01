Novak Đoković o turnirima u 2024: Tenis nije prioritet, ne znam šta ću igrati!

Novak Đoković više ne gleda na tenis kao prioritet, sada ne pravi planove o turnirima!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigrao je impresivnu 2023. godinu, ali njegovi snovi nisu u potpunosti ispunjeni! Jasni su ciljevi i za 2024. godinu - najbolji srpski sportista želi trofeje sa grend slem turnira, zlato na Olimpijskim igrama, a vjerovatno i trofej sa Srbijom u Dejvis kupu koji se igra na kraju godine.

Manje ili više, tu se završava spisak turnira za koje je Novak Đoković siguran da će ih igrati! Kako je istakao tokom Junajted kupa koji je igrao u Pertu, Novak za sada nema jasan plan turnira na kojima će učestvovati i trenutno je siguran samo za najveće turnire na svijetu!

Na takvu odluku Novaka Đokovića utiču već ostvareni rezultati, ali i druge okolnosti u njegovom životu...

"Da budem iskren, malo sam podijeljen u vezi s time. Uvijek je dio mene koji je dječak koji obožava tenis, zna samo za tenis i koji mu je posvetio cijeli život. Taj dječak i dalje želi da nastavi. S druge strane, otac sam dvoje djece, daleko sam od porodice... Svaki put kada putujem na duže, to mi slama srce. Uvijek razmišljam o tome koliko dugo bi trebalo da igram, koliko turnira da igram, da li je vrijedno toga... Počeo sam ovu godinu uobičajeno - došao sam rano u Australiju, volim da igram ovdje, ovdje sam pravio najveće uspjehe u karijeri na grend slem nivou. Poslije toga, zaista ne znam. Obično imam jasan raspored gdje želim da igram, šta su ciljevi – sada znam da su to slemovi i Olimpijske igre, ali osim toga, nemam pojma koje turnire ću igrati ili neću igrati. I dalje sam gladan, i dalje želim da se nadmećem, i dalje mogu da trčim satima, ali sada je više do emotivnog aspekta - šta je prioritet? Tenis je bio prioritet više od 20 godina, u stvari 30 godina, ne želim da propustim previše trenutaka sa svojom djecom", ispričao je Novak u Australiji.

Đoković se kratko osvrnuo na prethodnu godinu. Osvojio je tri grend slema u istoj godini, što mu se dogodilo treći put u karijeri. Na četvrtom grend slemu stigao je do finala protiv Karlosa Alkaraza, ali je od mladi Španac osvojio Vimbldon nakon pet teških setova. Osvojio je Završni masters u Torinu, a sa Srbijom je bio blizu trofeja u Dejvis kupu, što mu je bio još jedan od ciljeva.

"Jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri. Da smo osvojili Dejvis kup, vjerovatno bih rekao i najbolja. Sada je druga, odmah iza 2015. ili 2011. godine, i tada sam osvojio tri slema i mnogo turnira. Ciljevi su uvijek veoma visoki, ali očekivati da sa 36 godina mogu sve to da postignem... Ne znam da li sam očekivao da osvojim tri slema i da igram još jedno finale, ali sigurno se uvijek spremam za tako nešto kada pravim raspored na početku sezone. Bila je nevjerovatna godina. Počeo sam dobro u Australiji, kao i većinu sezona. Kada se tu osvoji trofej, to daje dodatni vetar u jedra, odmah se osjećaš bolje u vezi sa cijelom godinom", dodao je Novak.

