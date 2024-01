Irfan Smajlagić pred EURO: "Zmajevi" mogu ispisati istoriju, ali treba staviti u kontekst realnosti

Evropsko prvenstvo za rukometaše u Njemačkoj počinje u srijedu 10. januara, a na smotri će učestvovati i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je smještena u grupu E sa ekipama Švedske, Holandije i Gruzije.

Izvor: RS BiH

Tim povodom, selektor "zmajeva" Irfan Smajlagić, koji je i aktuelni trener banjalučkog Borca m:tel, dao je ekskluzivni intervju za "TV Arena Sport".

Na konstataciju voditelja da je na prethodna dva prvenstva Evrope, bh. reprezentacija zabilježila poraze u svim mečevima te da sada ima priliku da osvoji barem jedan (istorijski) bod, prvi stručnjak BiH je odgovorio:

"Nije breme, nije teret. Ne prihvatam ni breme, ni teret, kao ni tragediju - ako izgubimo. Ali ni euforiju ako pobijedimo. Treba se staviti u kontekst realnosti. Kao što ste rekli, možemo ispisati istoriju. Možemo. To je realno. Imamo u grupi reprezentaciju protiv koje, po kvalitetu, možemo parirati. Mislim da zato možemo postaviti nekakav cilj, da se ostvari ta prva pobjeda na EP. Da li će to biti protiv Švedske, što je malo teže, Holandije ili Gruzije, to ne znam. Ali, ok. Istoriju možemo ispisati i moramo dati maksimum da to ostvarimo. Moramo imati ciljeve. Ne da budemo prvaci Evrope, ali neku ambiciju moramo imati, neke ciljeve u realnim okvirima", rekao je Smajlagić.

Na pitanje da li njegov ostanak na klupi BiH zavisi od rezultata na Evropskom prvenstvu, Irfan Smajlagić je odgovorio:

"Pa, dobro pitanje. Tri poraza - bivši ste. Tri pobjede - sadašnji ste. To govori o stabilnosti kluba ili saveza. Ako savez stoji iza projekta, ne može ga ništa poljuljati. Ali isto tako znamo da kao trener živiš od utakmice do utakmice. Pogotovo u ovom našem okruženju. Što se tiče mog angažmana u toj priči, onog trenutka kad osjetim da to nije to, bez obzira na poraze ili pobjede, vrlo lako se ja povlačim. Tamo gdje ne vidim sebe u toj priči, gdje ne mogu napraviti neki iskorak sa svojim načinom razmišljanja i radom, onda se povlačim. Odustajem od toga.

Izvor: RK Borac m:tel/Facebook

Ja ne radim ovaj posao što moram, nego što ga volim raditi. Pod moram - ne moram. To mi je bila neka vodilja kroz život. Kao igrač nisam morao igrati toliko, ali sam igrao jer sam volio. Dugo sam na terenu bio, do 40. godine, ali igrao sam što sam volio. Postao sam i trener zato što to volim. Onog trenutka kada više nema strasti u tome što radim, onda se i povlačim. Nema smisla odrađivati nešto. Sve je moguće poslije Evropskog prvenstva. Nismo u sređenim evropskim zemljama da imate neke garancije, na ovom području sve je upitno".

Selektor BiH je takođe govorio o pripremama "zmajeva", igračkom kadru nacionalnog tima, protivnicima koji ih čekaju na EP, šansama reprezentacija iz regiona, kvalitetu Premijer lige BiH i mnogim drugim temama...

Kompletan intervju možete pogledati na "YouTube" kanalu "Arena Sport BiH".