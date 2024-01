Kapiten "zmajeva" pred start na EURO 2024: Ovo je "recept" za meč protiv šampiona Evrope!

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak protiv Švedske startuje na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Kapiten "zmajeva" Mirsad Terzić je svjestan kvaliteta protivnika, ali i zna šta bi mogao biti recept za povoljniji rezultat.

"Igramo protiv aktuelnog šampiona Evrope prvu utakmicu Evropskog prvenstva. Sjajna generacija, koja briljira u bundesligaškim klubovima i samim tim u reprezentaciji. Mislim da prvenstveno trebamo uživati u utakmici, pokaziti se u najboljem svjetlu, dati maksimum i samim tim očekivati dobar rezultat. Šta je to dobar rezultat za nas, to zavisi od same utakmice i u kojem će smjeru ići", rekao je Terzić za sarajevsko "Oslobođenje".

Rukometaš Visle Plok, koji je produžio ugovor sa poljskim klubom do 2025. godine, pojasnio je na koji način treba igrati BiH protiv Šveđana.

"Švedska živi od kontre i polukontre i ključna stvar je da ne gubimo lopte, da smanjimo broj izgubljenih lopti, da ne srljamo u napadu. Ne moramo biti atraktivni, duži napad, sigurniji napad, kako bismo spriječili lagane golove. Svesti njihove kontre na manji broj 8-9, kojih je inače petnaestak, to bi bila dobra stvar. Umrtviti igru, jer to njima ne odgovara", dodao je kapiten BiH.

Na pitanje koliko je psihički teško igrati protiv najjačeg rivala odmah na startu je odgovorio:

"To su stvari na koje ne možemo uticati. Za nas je sam plasman na ovo veliko takmičenje veliki uspjeh, a onda iz utakmice u utakmicu dati sve od sebe".

Meč između Švedske i BiH igra se u četvrtak od 20.30 časova u "SAP Areni" u Manhajmu.