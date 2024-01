Nikola Karabatić igra 26. veliko takmičenje u karijeri!

Na otvaranju Evropskog prvenstva pašće rekord po broju gledalaca na jednoj rukometnoj utakmici. A na tom meču će rekorde nastaviti da juri i Nikola Karabatić, apsolutno najveći rukometaš svih vremena.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Od 18 časova počinje Evropsko prvenstvo u rukometu!

Na njemu će francuski reprezentativac srpsko-hrvatskog porijekla Nikola Karabatić na pragu pete decenije odigrati 26. veliko takmičenje u karijeri!

Sigurno je da će odigrati i 27. na ljeto kada dođe vrijeme za Olimpijske igre, naravno ako bude zdrav. Tada će već napuniti 40 godina, a pojavila se informacija u francuskim medijima da će upravo njemu pripasti čast da nosi zastavu Francuske na otvaranju Olimpijskih igara.

"Bila bi to ogromna čast, ali mislim da ne bi trebalo sebe da ističem kao kandidata da budem na tom mjestu. Pitanje je ko je najpodesniji da nosi zastavu, a ja jesam kandidat. Moja olimpijska karijera (tri zlata prim. aut) govori da sam na spisku kandidata. Bila bi to velika čast, ali ako to ne budem ja i dalje ću biti apsolutno iza onoga ko bude nosio barjak", naveo je u intervjuu za francuske medije Karabatić.

Nevjerovatni Karabatić je prvi put na velikom takmičenju bio u okviru Svjetskog prvenstva 2003. godine u Portugalu, Tada je osvojio bronzu iako nije ušao u igru, a već od Evropskog prvenstva u Sloveniji 2004. godine je glavni igrač tima i tada je odabran u Ol Star tim.

Od tad je uspio da šest puta da bude u idealnim timovima prvenstvava, dva puta je bio MVP, a jednom najbolji strelac, a ukupno sa Francuskom ima osvojena tri olimpijska. četiri svjetska i tri evropska zlata, uz po jedno olimpijsko i svjetsko srebro i po dvije bronze na prvenstvima Evrope i svijeta.

Sada će sa 39 godina srednji bek rođen u Nišu biti ponovo u timu Francuske i to ponovo sa svojim mlađim bratom Lukom Karabatićem koji će na pivotu juriti svoju devetu medalju sa velikih takmičenja. Inače je Luka rođen u Nišu, pošto je njegov otac Branko te 1984. godine igrao u Nišu za Železničar, dok mu je majka Radmila iz Aleksinca i upravo se u Nišu rodila njihova ljubav.