Srbija ispustila pobjedu, najbolji odmah digao glavu: Ovako možemo svakog da pobijedimo, neka se spreme Mađari!

Dragan Pešmalbek i Vanja Ilić su zajedno rekli - glave gore, Srbija može da pobijedi svakoga na ovom prvenstvu Evrope!

Srbija je na nevjerovatan način uspjela da ispusti pobjedu protiv Islanda na otvaranju grupe C Evropskog prvenstva u Njemačkoj. Na dva minuta do kraja vodili su "orlovi" sa tri gola razlike, a onda su uspjeli sve da ispuste. Po zvaničnoj statistici, Island je gol za 27:27 postigao pet sekundi do kraja...