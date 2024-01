Misteriozna crnka gledala Novakov trening u Melburnu!

Dok se Novak Đoković priprema za Australijan open, ona je pratila svaki njegov korak.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/emmalouisevictoria/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za pohod na 25. grend slem titulu u karijeri. Za veliki trofej boriće se na svom omiljenom turniru - do sada je u karijeri 10. puta osvajao Australijan open i po tome je apsolutni rekorder. I ove godine je prvi favorit za osvajanje pehara u Melburnu, ali put neće biti lak - počinje protiv Dina Prižmića u nedjelju ujutru. Zato su Novaku bitne pripreme, čiji je dio i mladi domaći teniser, kvalifikant Dejn Svini.

On tek počinje da gradi karijeru na velikim turnirima, a sparingovanje protiv Novaka Đokovića svakako bi moglo da mu pomogne u tome. Novak i Dejn odradili su zajednički trening, a on je privukao mnogo pažnje. Posebno zbog jedne atraktivne crnke, koja je bila veoma blizu terena i pratila sve što se na njemu dešava. Mnogi su pomislili da je riječ o djevojci koja je tu zbog Novaka, ali to zapravo nije ni blizu istine!

Riječ je o Emi Svini, atraktivnoj sestri mladog australijskog tenisera, koja ga prati na svim turnirima na kojima učestvuje i velika mu je podrška. Upravo je podrška porodice bila veoma važna za Dejna, jer njegovi roditelji nisu mogli finansijski da prate ambicije, pa je od njih dobijao mnogo ljubavi i bodrenja dok je sam prikupljao novac za tenis. Pogledajte kako izgleda Ema:

Sada porodica Svini uživa u karijeri mladog tenisera - na Australijan openu će ga prvi put gledati u glavnom žrijebu jednog grend slem turnira, a verovatno neće biti ponosnijeg čovjeka od njegovog oca i trenera. Naravno, na tribinama će biti i Ema, koja je na svojim profilima na društvenim mrežama podijelila nekoliko snimaka na kojima se vidi trening njenog rođenog brata i Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svih vremena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!