Skandal hrvatskih navijača! Vulgarno vrijeđali Đokovića i samo probudili zvijer - to se ne radi! (VIDEO)

Bezobrazluk neviđenih razmjera na Australijan openu, hrvatski navijači vrijeđali Novaka Đokovića, ali su mu time samo učinili uslugu.

Izvor: Eurosport/Prinstscreen

Srpski teniser Novak Đoković raspoloženo je ušao u duel protiv mladog hrvatskog kvalifikanta Dina Prižmića na startu Australijan opena, čak se zabavljao i sa publikom, ali od drugog seta su kola krenula nizbrdo. Postao je nervozniji, raspravljao se sa sudijom i generalno nije igrao dovoljno dobro, što je iskoristio Dino Prižmić koji je dobio i "vjetar u leđa" sa tribina.

Sve je to u redu, normalno je da dio publike bude uz Prižmića, sigurno je na tribinama i veliki broj navijača iz Hrvatske, ali ono što se desilo nakon brejka za mladog Hrvata je za svaku osudu. Kada je Prižmić došao do brejka za 3:2, navijači na tribinama ne da su proslavili burno, nego i nekorektno. Tako su kamere organizatora prenosa uspjele da snime i navijača Prižmića koji je vulgarno gestikulirao prema Đokoviću. Nećemo opisivati šta konkretno, ali pogledajte...



Nema sumnje da je ovo samo motivisalo Novaka Đokovića koji je potom dobio četiri uzastopna gema i osvojio set (6:3). Ali, nije igrao toliko dobro do sada, vjerovatno i zbog povrede koju je zadobio na Junajted kupu. Tada je imao problema sa zglobom, da bi izjavio da je sada sve u redu sa njim, ali nismo baš sigurni da li je tako ili je želio da umiri navijače.

Što se tiče bezobrazluka navijača hrvatskog tenisera, podsetimo samo šta je uradio Ben Šelton na prošlogodišnjem US Openu i kako je motivisao Noleta da ga potpuno "pometla" sa terena, o čemu je sada konačno govorio.

"Iskoristili ste riječ provokacija. Ja nisam provocirao. To je bila moja reakcija na provokaciju koja je došla sa druge strane. To je bila reakcija na ponašanje Bena Šeltona koji se nije lijepo ponašao na tom meču, kao ni prije samog meča. To je čitava priča. Kada god izgubim, ja zagrlim svog protivnika, čestitam njemu i njegovom timu. Ali, ako neko počne da se ponaša na nefer i nesportski način, ja reagujem!", objasnio je srpski teniser.