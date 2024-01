Novaka iznerviralo novo pravilo: Nisam znao da ste to uveli, poremetilo me je!

Novak Đoković se ne plaši da kritikuje odluke ATP-a i turnira, pa je tako sada kritički pričao o novom pravilu vezanom za navijače na Australijan openu!

Izvor: Sydney Low / Zuma Press / Profimedia

Frustriran je bio Novak Đoković ponašanjem publike na meču prvog kola Australijan opena koji je odigrao protiv Dina Prižmića. Ovoga puta mu nisu dobacivali, mada jesmo vidjeli jedan jako ružan gest hrvatskih navijača, već je problem bio novo pravilo. U jednom trenutku meča je prišao Novak glavnom sudiji da se žali, a onda je otkrio da je ove godine uvedeno novo pravilo za koje on nije znao.

Smetalo je Novaku što su navijači mogli da ulaze i izlaze sa svojih mjesta na stadionu i dok poen traje. To nekada nije bio slučaj i kada neko napusti svoje mjesto morao je da čeka naredni gem kako bi mogao da uđe nazad. Sada se navijači šetaju do mile volje i Novaku je to zasmetalo. Na konferenciji za medije se dotakao i te inovacije.

"Nisam znao za promjenu i za novo pravilo... Vidite, ja razumijem motiv iza toga, a to je da se poboljša iskustvo za navijače, zar ne? Mi igramo za navijače, želimo da navijači imaju najbolje moguće iskustvo", počeo je Novak.

Neki teniseri su javno govorili da navijačima treba dozvoliti da ulaze i izlaze sa tribina kada god žele kao u ostalim sportovima, ali se ne slaže u potpunosti sa tim Srbin.

"Frensis Tijafo je jedan od igrača koji je rekao da treba pustiti navijače kao i u drugim sportovima da se slobodno kreću i govore tokom mečeva. Ja moram da kažem da je teško. Ja to razumijem i podržavam donekle, ali u isto vrijeme u mojoj karijeri i cijeloga života sam navikao na određeni vid atmosfere. Kada se to promijeni to te poremeti, Danas smo izgubili dosta vremena kada su puštali neke navijače da dođu do svojih mjesta iako nije bila promjena strana. Moj protivnik je čekao da oni sjednu i odužilo se", naglasio je Novak.

On je na kraju zaključio da nije siguran koliko je jedno ovakvo pravilo dobro za tenis i naglasio da se nada da će se poraditi na tome da se mečevi ne oduže zbog ulaska i izlaska navijača sa tribina.

"Nisam siguran da je to najbolje pravilo, ali razumijem to iz perspektive navijača i turnira da je vjerovatno najolje da navijači ne čekaju. Oni hoće da uđu unutra i da uživaju u svakom poenu. Ja sam podijeljen kada je mišljenje o tome u pitanju", završio je Novak Đoković.