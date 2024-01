Kirjos nabrojao četvoricu koja mogu da pobijede Novaka!

Nik Kirjos je komentarisao meč Novaka Đokovića na Australijan openu.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković startovao je danas pobjedom na Australijan openu pošto je poslije čak četiri sata "mučenja" pobijedio Dina Prižmića iz Hrvatske (6:2, 6:7, 6:3, 6:4), a njegov kolega Nik Kirjos je na "Eurosportu" ispričao da je potpuno druga stvar kada se protiv Noleta igra na tri dobijena seta.

"Vidjeli ste da i velikani poput Federera, Nadal ili Mareja imaju problema u takvim situacijama protiv Đokovića na grend slemovima. Da li mislim da postoje teniseri koji to mogu? MIslim. Mogu to Alkaraz, Siner, Medvedev, Zverev, tu je dosta igrača koji to mogu, ali je to jako težak zadatak. Mislim da Novaka mogu da pobijede, da je definitivno favorit, ali prvo ću u to morati svojim očima da se uvjerim...", kazao je Nik Kirjos koji je debitovao u ulozi komentatora.

Kirjos je takođe istakao i da problem sa zglobom koji Đoković ima nije dovoljna prednost za njegove protivnike, dodajući da je najveći problem što mu je "nemoguće ući u glavu": "Ja sam mislio da sam to uradio kada sam osvojio set na Vimbldonu, ali je s razlogom Novak najbolji svih vremena, toliko je siguran u sebe", naglasio je Kirjos i dodao u kakvim je sada odnosima sa Noletom, s kojim je godinama ratovao: "Sada smo prijatelji. Ja igram sa ovim momcima, tuširamo se zajedno, tako da je ludo, nadam se da ću vam pomoći u komentarisanju sa onime što ja znam".

I sam Novak Đoković je čuo njegov meč komentariše Australijanac: "To je jako lijepo, Kirjos je jedan od najpopularnijih tenisera i ono što donosi igri i sportu je specijalno i uzbudljivo. Bili smo u prilici da sinoć razgovaramo u podkastu, ali ne znam baš da li je uživao u meču od četiri sata. Nedostaje mi na terenu, sa onim svojim servisom ispod ruke!", naglasio je on.