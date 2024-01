Napada Srbiju i viče: "Nikad me niste zvali!"

Zoran Ilić tvrdi da nikada nije dobio poziv da nastupa za selekcije Srbije. Da li je to istina, ostaje pitanje za njega i odgovorne u RSS.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Srbija poslije remija sa Islandom 27:27 i dramatične završnice meča prije samo dva dana sada igra sa Mađarskom od 20:30, praktično meč za prolaz dalje. Mađari su teškom mukom savladali Crnu Goru 26:24 u prvom kolu, a u timu koji će izaći na teren je i jedan Srbin!

Protiv svoje domovine će još jednom na terenu biti Zoran Ilić, mladi 22-godišnji desni bek koji je odlučio da nastupa za Mađarsku iako je rođen u Senti. Nije ovo prvi put da Mađari "kradu" Srbiji najtalentovanije igrače, znamo čak sedam slučajeva da se to ranije dešavalo.

Što se Iića tiče on je sa samo 14 godina otišao put Mađarske i tamo je zaigrao za Nacionalnu akademiju za razvoj rukometa, državni projekat koji se na jezeru Balaton. Igrao je za sve mlađe selekcije Mađarske, a na nedavnom juniorskom Svjetskom prvenstvu na kome je Srbija bila četvrta Ilić je proglašen za najboljeg desnog beka.

"Postoje emocije. Čekao sam ovo pitanje. Biće teško, ali sport je takav… Vidjećemo", rekao je Ilić na pitanje kako se osjeća pred prvi meč protiv Srbije. Koja ga, kako kaže, nikada nije zvala. "Nikada nisam dobio poziv da igram za Srbiju, niko me nikada nije zvao iz RSS-a. U Mađarskoj sam prošao sve mlađe kategorije, ni tada nisam dobijao poziv iz Srbije. Zato sam odlučio da igram za Mađarsku i u A selekciji. Neće mi biti lako, biće to veoma emotivno za mene. Rođen sam u Srbij, živio sam tu, završio školu, ali to je sport, profesionalizam“, rekao je Ilić za "Mocart sport".

NIJE PRVI, IMA IH SEDAM!

Nije da nismo navikli da nam Mađari kradu igrače, daleko od toga da je Zoran Ilić prvi Srbin koji je zaigrao za njih. Nije Mađarskoj strano da im stranci igraju pa smo tako u njihovom dresu gledali i Kubance Karlosa Pereza i Iva Dijaza, Iranca Imama Jamalija i Hrvata Petra Topića.

Što se tiče Srba golman Nenad Puljezević koji je na Svjetskom prvenstvu 2001. godine uzeo bronzu kao rezerva u timu Jugoslavije je pod stare dane od 2007. do 2010. godine branio za Mađare. Kao član Pik Segeda je dobio poziv za nacionalni tim i odigrao dva ervropska i dva svetska prvenstva za Mađare. Zatim je Nikola Eklemović koji je počeo karijeru u Partizanu i Crvenoj zvezdi i uzeo zlato za Jugoslaviju na Univerzijadi u Novom Sadu 1998. godine riješio da zaigra za Mađare. Igrao ze za Seged i Vesprem, a nastupio je od 2008. do 2010. na tri takmičenja za selekciju naših severnih komšija.

Sada Srbija čeka da se Luka Krivokapić stupi na veliku scenu, a Milorad Krivokapić, poznati desni bek koji je za selekciju Srbije i Crne Gore nastupao od 2004. do 2006. godine riješio je da igra za Mađare i za njih igrao na Mundijalu 2010. godine, a posljednji nastup za Mađarsku je upisao 2013. Imali smo i slučaj Uroša Vilovskog koji je poslije uspjeha sa juniorskim timovima Srbije otišao da igra za Mađarsku na Euru 2018, godine pošto u Srbiji nije bilo mjesta za njega.

U posljednje vrijeme smo imali i slučajeve Stefana Sunajka, krila koji se vratio u domaći rukomet i nastupa za Vojvodinu koji je nastupao na SP 2021. za Mađarsku, kao i Uroša Borzaša koji je nakon pritisaka da mora da igra za mlađe selekcije Mađarske čekao tri godine i debitovao za srpski nacionalni tim na Mundijalu 2023.

