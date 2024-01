"Da, htio sam da me vole, ali više ne!" Novak ogolio dušu kao nikad: Ja sam iz Srbije i ponosan sam!

Novak Đoković kao nikada do sada ogolio dušu o tome da li je želio da ga navijači vole.

Novak Đoković dao je veoma opširan intervju za britanski list "Tajms" u kome je tokom čitavog razgovora zapravo objašnjavao da li mu je stalo da ga navijači vole, temu koju mediji sa zapada bjesomučno potenciraju godinama. "Pa, nije bilo mjesta za trećeg", nasmijao se Đoković dok je objašnjavao da se na velikoj sceni pojavio kada su već Federer i Nadal privukli skoro sve simpatije i već polarizovali navijače u dva tabora.

"Sva najveća rivalstva u sportu, pa čak i u romantičnim knjigama, uvijek imaju dvoje, a ne troje. U fudbalu su to recimo Ronaldo i Mesi. Tako da razumijem da je to jedan od razloga što nisam bio u priči. Takođe, ne dolazim iz neke od zemalja sa zapada i nikad se nisam plašio da kažem da želim da ih pobijedim i budem najbolji na svijetu. To sam rekao i kada sam bio tinejdžer, mislim da se to mnogima nije dopalo, uključujući Federera i Nadala, tako da sam odmah bio van tog kruga i mnogi su mi sudili zbog toga i možda nisam bio voljen kao oni", rekao je Nole i dodao da zna da je dio sigurno i do "njegovog karaktera" jer kada kaže da će biti najbolji na svijetu - jedni će misliti da im se sviđa samopouzdanje, a drugi "gledaj ovog arogantnog".

Novinar koji je intervjuisao Đokovića ispričao je da su dobro proćaskali prije zvaničnog dijela, a kada je pogledao da je "u ofu" prošlo 13 minuta postavio je pitanje zbog koga je došao kod njega u Dubai uoči Australijan opena: Kada si počinjao da se baviš tenisom, da li si želio da te vole?

"To daje energiju, vjetar u leđa i lakše ti je da igraš...", kazao je Đoković, ali dobro svi znamo da toga nije bilo često tokom njegove karijere:

"U mnogo mečeva publika nije bila na mojoj strani, bila je protiv mene i morao sam da nađem način da se izborim sa tim i uspijevao sam, doduše ne uvijek. Imam osjećaj da kada to uspijem da uradim, to se odrazi i na rezultat. Nisam uspijevao uvijek da budem miran. Lomio sam rekete, na šta nisam ponosan i nemam problem da priznam grešku. I ja sam samo ljudsko biće koje griješi, nema sumnje. Istovremeno, trudio sam se da ne budem previše oštar prema sebi kao što sam na samom početku moje karijere, tada sam bio svoj najveći kritičar".

Novak Đoković ističe da sada teži tome da nađe idealnu formulu da zadrži mirnoću, ali misli da to ne postoji:

"Kada igrate na 40 stepeni Celzijusa protiv nekoga za koga se očekuje da ga pobijedite, publika je protiv tebe... Ili si se tog jutra posvađao sa partnerom i to utiče na tebe na terenu. Ali, i dalje moraš da nađeš način da pobijediš", kazao je Novak i uzdahnuo.

"Da li želim da me vole? Mislim da sam se na početku karijere trudio, kako to da kažem, da budem malo povezaniji sa publikom posebno na mjestima gdje su više voljeli Federera i Nadala. Ili Endija Mareja. Ali, istovremeno, razumio sam da postoje razni faktori zbog koga neće za mene navijati kao za njih. Zapitao sam se da li treba da nastavim da 'osvajam' publiku ili da nastavim dalje? Da budem više ono što sam ja, bilo da im se to sviđa ili ne".

Jasno je šta se u međuvremenu dogodilo, posebno u posljednje vrijeme kada Novak ne haje za bilo šta i otvoreno ulazi čak i u "sukobe" sa publikom, dok je drugačije bilo dok je bio mlad i još se oblikovao kao ličnost:

"Morao sam i sam da prođem kroz sopstvenu evoluciju i da razumijem ko sam, čak iako to košta da me neki ljudi ne vole. To je u redu. Sada sam u redu, u ovoj drugoj fazi moje karijere. U redu sam sa tim da postoje ljudi koji me ne vole ili oni koji se ne slažu sa onim što predstavlja moja ličnost. Na kraju, postoje univerzalne vrijednosti koje su meni veoma važne i koje ne želim da prekršim. Jedna od njih je i da poštujem svoje protivnike i da nikada ne govorim ružno o njima. Uvijek hoću da budem fer, iako je bilo mnogo puta gdje sam mogao da kažem nešto", naglasio je Đoković.

Jedan od razloga zbog kojih se Novak Đoković "zamjerio" navijačima i pojedinim teniserima, prije svih Federeru i Nadalu, bile su i imitacije koje je izvodio u ranoj fazi karijere, a sada objašnjava da je to činio još od kada je bio dijete - oponašao je samo one ljude kojima se divi.

"Mislili su da to radim da bih se dopao ljudima. To nije istina. Radio sam to jer sam uživao u tome, ali sam u određenom trenutku prestao jer sam htio da imam dobar odnos sa rivalima i da ne misle da ih ne poštujem. Vidio sam kako me gledaju i shvatio sam da su uznemireni. Pomislio sam, u redu, neću ovo više raditi da ih nerviram i prestao sam", objasnio je Đoković koji je takođe nagovijestio i da se kraj karijere ne približava.

"Oduvijek sam vodio posebnu brigu o svom tijelu kako bih što duže 'trajao'. Da li sam očekivao da sa 36 osvojim tri od četiri grend slema? Ne. Neko je nedavno podijelio moj intervju od prije deset godina gdje sam rekao da ću se penzionisati sa 32. Sada želim da igram i poslije 40. godine", zaključio je on.

