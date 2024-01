Endi Marej poslije ispadanja sa Australijan opena: Novak Đoković je uzor i pravi primjer za to!

Endi Marej utučen zbog poraza na Australijan openu.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Printscreen

Britanski teniser Endi Marej kazao je da je veoma tužan i razočaran što je eliminisan na startu Australijan opena protiv Tomasa Martina Ečeverija (6:4, 6:2, 6:2), pa je na konferenciji za medije na kojoj je sve vrijeme bio na ivici suza nagovijestio da se polako približava kraj karijere.

Osvajač dva olimpijska zlata i tri grend slem trofeja godinama ima velikih problema sa povredama, vratio se i zaigrao tenis sa vještačkim kukom, ali jednostavno ne može da igra na vrhunskom nivou na kakav je navikao prije toga. Zato je istakao da je ovo možda bio i njegov posljednji nastup na Australijan openu, posebno jer se muči da savlada emocije na terenu, što je takođe nekada uspijevao da uradi.

"Znam da sam nekada isfrustriran, pokazujem emocije na terenu. Nema sumnje da je to posebno vidljivo posljednjih osam do deset mjeseci. Ne osjećam se da kontrolišem meč i postanem isfrustriran. Pokušavam da budem miran, ali... Moram da nađem potreban balans, Novak Đoković je uzor i dobar primjer za to", rekao je Marej poslije poraza.

"Možda se ne ponaša savršeno na terenu, ali je uvijek fokusiran u svakom poenu. I on se nervira, ali igra svaki poen. Mislim da sam i ja igrao najbolji tenis kada sam se tako ponašao", dodao je nekada veliki rival Novaka Đokovića.

Britanac je istakao da ako ovako bude igrao, nema razloga da nastavlja dalje, a vidjećemo da li će uspjeti da se "podigne" poslije Australijan opena na kome je inače 2016. godine igrao finale protiv Novaka Đokovića. Od tada, njih dvojica su igrala tek dva puta, dok je zanimljivo da je trebalo da budu rivali i u trećem kolu, ali je Marej "pokvario" te planove. To znači da će Đoković, ako prođe Popirina, igrati protiv boljeg iz duela Ečeverija i Monfisa.