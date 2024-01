Đoković prozvao provokatora: Ako si tako opasan, dođi! Ali nemaju hrabrosti...

Novak Đoković govorio je i o provokatoru koji ga je izazivao usred meča na Australijan openu.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Jedan navijač iznervirao je Novaka Đokovića tokom meča drugog kola Australijan opena protiv Alekseja Popirina. Nije igrao dobro Đoković protiv Australijanca, mučio se posebno u drugom i trećem setu, ali u četvrtom kada je trebalo da "dovrši" protivnika jedna psovka sa tribina ga je natjerala da se "zapali" i da dođe do pobjede (3:1).

"Pametnjaković" koji je vrijeđao Đokovića mislio je da će moći tako sve do kraja, a onda je srpski teniser "eksplodirao" i pozvao je tog navijača da siđe dole na teren i da mu to kaže u lice. Naravno, nije smio, čak se i izvinjavao u tom trenutku, a Đokoviću je to dalo novu energiju i samljeo je protivnika do kraja seta, da bi potom sočno opsovao u pravcu nepristojnog navijača. Poslije meča upitan je i šta se to dogodilo između njih? Odgovorio je uz osmijeh...

"Šta mi je rekao navijač? Ne želiš da znaš. Bilo je dosta stvari koje su mi govorili. Posebno iz tog ugla i iz suprotnog, tolerisao sam veći dio meča, ali u jednom trenutku mi se smučilo. Rekao sam mu da siđe dole i da mi to kaže u lice...", kazao je Đoković i potom objasnio novinarima šta se desilo.

"Kada nekog suočite sa tim, to je druga stvar. Nije imao hrabrosti da siđe dole i to da mi kaže. Ako si tako opasan tip, dođi dole i reci mi u lice, pa da popričamo o tome. Izvinjavao se iz daljine i to je to. Da li me je to povuklo? Ko zna, bio sam nekako ravan u većem dijelu meča, tako da možda mi je to bilo potrebno da se malo promrdam i da nađem potreban intenzitet", naglasio je Nole kome je malo falilo da se "zapali" iako je igrao bolestan.

Na istoj konferenciji za medije, Novak Đoković je poslao poruku podrške slavnom srpskom košarkašu i treneru Dejanu Milojeviću koji je doživio srčani udar u SAD. Podsjetimo, Novak Đoković je slobodan u četvrtak, a u petak će igrati u trećem kolu protiv Tomasa Martina Ečeverija iz Argentine.

