Loša vijest za Novakove navijače: Evo kad Đoković igra na Australijan openu

Prvi put na ovogodišnjem Australijan openu Novak Đoković će igrati u dnevnoj sesiji, što nije dobra vijest za njegove navijače na ovim prostorima.

Izvor: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković prvi put ove godine na Australijan openu igraće u dnevnom terminu. Preciznije, to je ona loša vijest za navijače u Srbiji pošto to znači - noć kod nas. Tako je odlučeno da će Novak Đoković u osmini finala Australijan opena protiv Adrijana Manarina igrati u noći između subote i nedjelje oko 3.30.

Sve ovo je vjerovatno i posljedica "kuknjave" što je Novak Đoković sve mečeve do sada igrao u noćnoj sesiji, što je apsolutno i logično kada znamo da je najbolji teniser svijeta i samim tim je najatraktivniji za publiku, međutim izgleda da su negodovanja i pritisci stigli do organizatora. Vidjećemo kako će se Đoković snaći u tim uslovima pošto ga čeka znatno viša temperatura i uslovi koji su mu do sada nepoznati.

Ovo je inače peti susret Novaka Đokovića i Adrijana Manarina do sada, a posljednji susret imali su 2018. godine u Sinsinatiju kada je srpski as slavio 2:1. Prethodno su igrali tri puta na travi, dva puta na Vimbldonu i jednom na ATP Londonu, turniru koji prethodni grend slemu.

Radi se o iskusnom teniseru koji je u prethodna tri kola Australijan opena potrošio mnogo energije jer je u pet setova dobijao Šeltona, Munara i Vavrinku, a ostajemo da vidimo kakav će otpor pružiti Novaku Đokoviću koji je protiv Ečeverija pokazao najbolji tenis do sada u Melburnu, s tim da ga i dalje muči prehlada. To može da bude problem u dnevnom terminu, posebno u kombinaciji sa nervozom zbog neodgovaraćujeg termina.

Podsjetimo, Novak Đoković još od 2021. godine nije igrao u dnevnom terminu na Australijan openu, odnosno od meča drugog kola protiv Frensisa Tijafoa. Dakle, vezao je 15 "noćnih" mečeva.