Igra protiv Novaka, a to (još) ne zna - Đoković ga "čupao" iz hotelske sobe!

Upoznajte sljedećeg protivnika Novaka Đokovića na Australijan openu.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Nevjerovatno zvuči, ali francuski teniser Adrijan Manarino i dalje ne zna da igra protiv Novaka Đokovića u osmini finala Australijan opena. On je poznat po tome da ne želi da mu se govori ime sljedećeg protivnika i zato je i u Melburnu u petak ujutru zamolio od voditelja da mu ne otkriva ko će mu biti protivnik u nedjelju, vjerovatno u jutarnjim časovima i tada.

"Ne želim da razmišljam o tome šta je sljedeće. Hoću samo da uživam", rekao je Manarino voditelju na terenu u Melburnu i ostao dosljedan svom običaju da nikad ne zna ko mu je sljedeći protivnik. Mada vjerovatno pretpostavlja da je to Novak, jer je sigurno u nekom trenutku čuo da je u njegovom dijelu "kostura" žrijeba i da bi mogli da se sretnu u 4. kolu, odnosno u borbi za plasman u četvrtfinale.

Manarino je trenutno 19. teniser na svijetu, došao je na Australijan open kao 20. nosilac i na putu ka 4. kolu redom je pobijedio Stena Vavrinku u pet setova, Španca Đaumea Munara takođe u pet, a onda je u isto pet setova pobijedio i Bena Šeltona, talentovanog Amerikanca koji prema prognozama ipak bio favorit. Ipak, bez obzira na to što je teniser kome je Novak spustio slušalicu bio 16. nosilac, a Manarino 20, na kraju je ipak slavio Francuz, rezultatom 7:6, 1:6, 6:7, 6:3, 6:4.

Kada bude saznao da igra protiv Đokovića, Manarino će shvatiti da se peti put sreće sa najboljim teniserom svih vremena i sjetiće se vjerovatno da ga je Nole četiri puta do sada pobijedio. Prva dva meča odigrali su na Vimbldonu 2016. i 2017. godine i Đoković je u oba glatko pobijedio, mada su u oba odigrali po jedan taj-brejk. Potom su se 2018. godine sreli i u Kvinsu, u Londonu, u uvertiri za Vimbldon, kada je Novak pobijedio u četvrtfinalu. Iste godine na kraju ljeta igrali su međusobni meč i u Americi i Novak je bio bolji i u Sinsinatiju, u tri seta. Ukupno, u četiri meča skor je - četiri Đokovićeve pobjede i set-količnik 10-1 u korist srpskog tenisera.

A Novaka i Manarina veže još jedna uspomena i ona nema direktnu vezu sa terenom.

"PUSTITE GA NAPOLJE"

Izvor: Eurosport/Screenshot

Manarino je u septembru 2020. igrao na US Openu, ali je u toku turnira bio u kontaktu sa Benoom Perom, koji je bio zaražen koronom. Zbog toga mu je bilo zabranjeno da napusti hotelsku sobu, bez obzira na to što je nekoliko puta bio testiran i što su rezultati testa bili negativni. Uslijedila je drama, Novak je intervenisao i kod guvernera Njujorka i na kraju zabrana "pala", a Manarino se našao na terenu i tamo izgubio od Aleksandra Zvereva. Đoković je potom otkrio detalje.

"Bio sam svjestan svega što se dešava i Adrijanov trener me je kontaktirao u cijelom tom procesu. Nekoliko sati smo bili u komunikaciji, pokušavao sam da pomognem, pričali smo sa ATP. Takođe sam pokušao da dođem do ljudi koji su na najvišim pozicijama u državi Njujork, da razgovaram sa guvernerom Njujorka jer sam razumio da je on bio jedini koji je mogao da poništi tu odluku da se Manarinu ne dozvoli da igra. Na kraju, ne znam šta se dogodilo osim da je bio na terenu i drago mi je bilo zbog toga. Nažalost, ne zavisi mnogo od ATP i USTA kada je riječ o donošenju odluka u ovim situacijama", rekao je Novak.

Manarino mu to sigurno nije zaboravio.