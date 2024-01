Novak pričao o Rodžeru: "Ne znam za druge, ali Federera sam nervirao!"

Novak Đoković je odgovarao na pitanja novinara o ponašanju mladih tenisera i o provokacijama na njegov račun. A tu je morao da pomene i Rodžera Federera.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Tek što je počela konferencija za medije Novaka Đokovića, odmah je pomenut Ben Šelton. Taman je novinar hteo da upita kako se Novak oseća povodom toga što sa mladim Amerikancem koji ga je provocirao može da se sastane u narednoj rundi, moderator je prekinuo pitanje. da bi rekao: "On je upravo izgubio!"

Preformulisano je pitanje i Novaka su novinari pitali da li se sjeća svojih početaka, kada je često bio kritikovan zbog ponašanja. Dešava se to naravno kroz cijelu njegovu karijeru, ali na početku mu je jedan teniser posebno zamjerao na stavu.

"To je dobro pitanje. Znam zasigurno da se Federeru nije svidjelo kako sam se ja ponašao na početku. Mislim da to kod njega nije dobro prošlo. ne znam za druge. Vjerujem da nisam bio omiljen nekim od najboljih tenisera jer se nisam plašio da kažem da želim da budem najbolji teniser na svijetu. Imao sam samopouzdanje i vjerovao sam da imam igru kojojm to mogu da potkrepim", rekao je Novak Đoković poslije meča na konferenciji za medije.

Ipak kada se osvrnuo na provokacije koje je doživio od Bena Šeltona istakao je da je na početku karijere, kao i sada, uvijek poštovao svoje rivale. Ko god da je sa druge strane terena, kakva god da je situacija, poštovanje mora da postoji.

"Ali nikada mi nije nedostajalo poštovanja za druge. Kada god bi meč počeo, prije početka meča i na kraju meča uvijek bih pozdravio protivnika, uvijek bih ga uvažio. Poštovanje je nešto što mora biti prisutno bez obzira na sve što se dešava. Naravno na terenu može da se desi mnogo toga u žaru borbe. Bilo je jako davno prije 20 godina kada sam debitovao kao profesionalac. Teško mi je da se sjetim svih koji su me voljeli i koji me nisu voljeli. Mislim da sam jednog imenovao, ne mogu da se sjetim drugih", završio je Novak.

On će u četvrtoj rundi, najvjerovatnije u nedjelju, igrati protiv Adrijana Manarina. Ovaj 35-godišnjak je u životnoj formi i trenutno je 19, na ATP listi, a od početka tunira je odigrao tri meča i sva tri dobio poslije pet setova.