Novak Đoković je uspio da pobijedi svog rivala sa tri izgubljena gema, a bar jedan od tih je poklonio!

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je rutinski prošao u četvrfinale Australijan opena i tako uspio da se izjednači sa Rodžerom Federerom po još jednom rekordu. Savladao je Adrijana Manarina i to tako što mu nije dozvolio da uzme gem u prvih 13 gemova, a novinare je zanimalo da li je razmišljao o tome kako bi bilo da uzme sva tri seta bez izgubljenog gema.

Sjetio se Novak jedne slične situacije u karijeri, ali je priznao da je bar jedan od tri gema koje je osvojio Manarino zapravo poklonio francuskom teniseru!

"Mislim da nisam imao mnogo situacija u karijeri sa ovakvim rezultatom. Možda je bilo to na mom prvom Rolan Garosu protiv Robija Đineprija. Tenzija u trećem setu bila je velika, da li će osvojiti gem ili ne, publika je to željela. Osjetio sam da je dobro da poklonim gem, da se resetujem i da vratim fokus. Tenzija je rasla, da je meč išao bez osvojenog gema, bilo bi teško i za njega, ali i za mene da ne razmišljam o tome. Srećan sam što se to završilo, mogao sam da se fokusiram na to da završim meč. Igrao sam veoma dobro, posebno u prva dva seta, nisam htio ništa da mu poklanjam sa osnovne linije. Da ga tjeram da zaradi svoje gemove, dok sam u mojim gemovima imao neke lake poene, dobro sam servirao, visok procenat prvog servisa. Dobar meč protiv protivnika koji igra na svoj način, igra ravan bekhend, izbacujete iz zone komfora. Dobro sam se pripremio i taj plan sam sproveo savršeno", rekao je Novak na startu obraćanja medijima.

Vidi opis "Tenzija je rasla, srećan sam što se završilo!" Novak opet osjetio pritisak publike: Nisam imao mnogo ovakvih situacija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Anthony WALLACE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 8 / 8

Govorio je on i o eventualnoj penziji, ali i o formi koju diže iz meča u meč. Nije bio zadovoljan sa prva dva meča, u trećem je sve bilo bolje, ali ne dovoljno dobro, a sada je konačno podigao formu i spreman je za velike borbe.

"Prethodna dva meča bolja su od prva dva, nije prvi put da sporije počnem turnir i da napredujem kako turnir odmiče. Imao sam najbolji meč, odlično sam se osjećao na terenu. Uzbuđen sam zbog druge nedjelje, čekam nove borbe, nema lakih mečeva u završnici. Imam iskustvo, znam šta treba da radim sa svojim tijelom, kako da treniram, da držim nivo, da se oporavljam, sve ide kako treba", zaključio je Novak.

Novinare je zanimalo i koliko Đoković stiže da gleda tenis. Mnogo je treninga, putovanja, obaveza, a često na startu turnira igra sa teniserima koje uopšte ne poznaje.

"Iako ih poznajem, moram da uradim domaći. Svako od njih pokušava da bude bolji, posebno oni koji su na vrhu, vole da podignu ljestvicu, da budu još bolji, da sakriju svoje mane i da ih unaprijede. Ovo je moja strast, ljubav, ali u isto vrijeme i posao. Moram da budem spreman za svakog protivnika, radiću sa svojim timom i trenerima. Što se tiče gledanja tenisa iz zabave, volim da gledam mečeve, uživao sam u meču Ribakine i Blinkove. Nevjerovatan super taj-brejk su odigrale. Gledao sam i neke mečeve u muškoj konkurenciji, pratio sam šta rade rivali. Pratimo jedni druge naravno, svi to radimo. Ima sve manje mečeva, znaju se termini, želite da pogledate malo. Pratim više svoj dio žrijeba", završio je Novak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!