Da li je ovo kraj velike karijere? Marej zaplakao: "Pogledajte Novaka, hoću i ja tako"

Potresno je vidjeti i čudi velikog šampiona u ovakvom stanju.

Izvor: YouTube/ Australian Open TV

Endi Marej ispao je sa Australijan opena već u prvom kolu, u meču protiv Tomasa Martina Ečeverija, 4:6, 2:6, 2:6, a poslije tog meča održao je dosad najemotivniju konferenciju za novinare među svim teniserima. Nakon što je pružio ruku Argentincu koga je Novak Đoković potom eliminisao rutinski u trećem kolu, Marej je otvoreno govorio o svojim problemima, zdravlju poslije komplikovane operacije kuka, pokušajima da se vrati na nekadašnji, šampionski nivo...

"Jasno je da sam razočaran. Malo toga je išlo kako je trebalo, imao sam male šanse u sredini prvog seta. Bio je ovo loš nastup, bio sam potpuno prazan. Osjetio sam energiju publike, da žele da me podignu, da me pokrenu, ali bio je to 'ravan', prazan nastup, ne znam zašto je to bio slučaj. Igrao sam veoma dobro pred turnir, u Brizbejnu sam igrao veoma dobro, na treninzima je to izgledalo veoma dobro, ali ne znam kako je ovako ispalo".

Marej je u karijeri osvajao Vimbldon i US Open, a nevjerovatno zvuči da je izgubio čak pet puta u finalima Australijan opena. Četiri puta od Novaka Đokovića i jednom od Rodžera Federera. Bio je dio "velike četvorke" od koje je trenutno ostao samo Novak Đoković, a Nole baš u jednom segmentu njegove igre vidi ono što bi i on morao da radi - da se bolje bori sa emocijama i nervozom.

"Teško je, jer znam da se na terenu uvijek iznerviram i pokazujem nervozu. Posljednjih osam do 10 mjeseci me to pogađa, znam da i kroz karijeru nisam bio perfektan što se toga tiče, ali nisam se osjećao van kontrole. Samo sam bio nevjerovatno frustriran. Ne znam da li je to bio razlog što sam igrao loše... Novak je tu bio dobar primjer na koji bi trebalo da se ugledam, on nije savršen na terenu, nekad se iznervira, ali kada igra poen, on je fokusiran i svaki mogući poen tako igra. Tako sam i ja igrao svoj najbolji tenis na momente prošle godine, ali meni to smeta tokom poena"

Da li je emotivan zbog mogućeg oproštaja? Da li je osjetio da je možda odigrao poslednji meč na Australijan openu?

"Definitivno je to mogućnost, da sam posljednji put igrao ovdje. Vjerovatno je to i zbog meča. Dok igraš pokušavaš da se fokusiraš na svaki poen, a onda dođeš na poen do kraja meča i pomisliš - Da li je moguće da je ovako brzo došao kraj? U poređenju sa drugim mečevima, koje sam igrao prošle godine, ovo je bio potpuno drugačiji osjećaj dok sam odlazio sa terena. Osjećao sam se razočaran zbog načina na koji sam igrao. Težak način da završite".

Dosta igrača je posljednjih godina nastupalo na Australijan openu poslije oporavka od teških povreda. Marej je saglasan sa tim, ali...

"Veoma je teško, ali svačija situacija je drugačija. U ranoj fazi karijere imao sam operaciju leđa i ozbiljnost toga u poređenju sa onim što sam imao posljednjih godina je potpuno drugačija. I ja kad sam dolazio ovdje nakon što sam postao roditelj bio sam u drugačijoj situaciji od nekog ko je, na primjer, povrijedio zglob. Međutim, nije jednostavno da se vrate igrači koji odsustvuju devet, 10 mjeseci ili godinu i da odmah izađu na teren i da se osjete sjajno. Potrebno je vrijeme i teško je kada igrate na top nivou da se vratite i da ne razmišljate o tome da bi trebalo da igrate na istom nivou. Teško je".

Marej je nekoliko puta ponovio da je razočaran nastup jer je bio siguran da je u boljoj formi od onoga što je odigrao. "Igrao sam dobar tenis, znam šta je to, kao i što sam posljednjih sedam do 10 dana igrao dobro protiv najboljih igrača na svijetu i zato sam toliko frustriran jer sam ovako odigrao".

Da li postoji rok do kojeg je zacrtao sebi da se vrati na nekadašnji nivo? "Nemam ideju kada bih volio da prestanem da igram. Dosta toga zavisi od toga kako igram. Kada igram i imam rezultat kao danas... Svjestan sam da je Tom dobar igrač, i da sam igrao dobro, izgubio bih, ali nisam odigrao tako da sam uverio sebe da ću početi da pobjeđujem, da osvajam turnire ili da igram u završnici. Teško je ovdje i govoriti o rokovima".

Kako će izgledati njegov naredni period?

"Pričao sam sa svojim najbližima, saradnicima, nisam doneo nikakvu definitivnu odluku o tome kada ću prestati da igram. Moram da razmislim o svemu... Najviše sam razočaran zbog toga što sam dobio ogromnu podršku sa tribina, tako je i posljednjih nekoliko godina i nisam im to vratio. Razočaran sam zbog toga. Već godinama su mi mnogo pomogli, ali nisam to koristio u svoju korist kako je trebalo"