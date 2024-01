Alkaraz se izblamirao - "Je l' gledam ženski tenis?"

Karlos Alkaraz pokušavao da se izvuče zbog pitanja da li gleda ženski tenis i publika mu nije povjerovala da govori istinu.

Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pošto je bez većih poteškoća pobijedio Miomira Kecmanovića (6:4, 6:4, 6:0), a potom je rekao da je zadovoljan svojom partijom jer mu je namjera bila da Mišu zapravo "gura do krajnjih granica". Znao je Alkaraz da mora da iskoristi umor srpskog tenisera, koji je posebno došao do izražaja u trećem setu, dok je čini se i Španac bio pomalo smeten nakon pobjede.

Kada ga je Džim Kurijer upitao kog tenisera i teniserku najviše voli da gleda, Alkaraz se pomalo zbunio jer je govorio samo o Đokoviću, Medvedevu i Sineru, poslije čega je upitan da li prati i ženski dio turnira? Tu je Alkaraz počeo da se smije i kao da uopšte nije mogao da se sjeti nijedne teniserke.

"Koga volim da gledam? Volim da gledam svaki meč, ali najviše volim Danila Medvedeva, Novaka Đokovića, Janika Sinera, sa tim momcima sam ovdje i svaki put kada iskorače na teren daju svoj najbolji nivo tenisa. Ja volim da gledam lijep tenis, posebno te najbolje igrače na svijetu... A WTA? Pa... Gledam i WTA, takođe. Mislim... Kada mogu... Upalim TV, bilo da je ATP ili WTA, svakako volim da gledam", kazao je Karlos Alkaraz dok je pokušavao da se sjeti neke od koleginica, ali mu nije pošlo za rukom, pa je zbog toga publika na "Rod Lejver areni" umirala od smijeha.

Interesantno, Alkaraz je otkrio i da poslije svakog meča u Australiji jede suši, dok ističe i da je svjestan da ga protiv Aleksandera Zvereva u četvrtfinalu očekuje najozbiljniji izazov do sada. Do sada su igrali sedam puta, a Saša ima četiri pobjede.

"Ako budem ovako igrao, imaću šanse protiv njega. I on je igrao težak meč, u pet setova, znam da će biti težak protivnik. Sjećam se da smo na US Openu igrali, a nije bio 100 odsto spreman. Volim da igram protiv njega i radujem se tome. Biće to sigurno visok intenzitet tenisa i pokušaću da dam sve od sebe kako bih pobijedio", rekao je španski teniser kome će ovo biti prvo četvrtfinale na Australijan openu.

