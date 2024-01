Alkarazu je samo Đoković u glavi: Džordanova majica, tri fotke i jasna poruka iz Melburna

Karlos Alkaraz priznao je da ga zanimaju samo rekordi Novaka Đokovića.

Karlos Alkaraz razmišlja samo o Novaku Đokoviću. Pričao je to i ranije, sada je potvrdio i na konferenciji za medije na Australijan openu. Poslije plasmana u osminu finala, gdje ga čeka Miomir Kecmanović, dobio je pitanja o rekordu koji je postavio. Nije ga to previše zanimalo.

Španski novinari ispitivali su ga o tome. Postao je najmlađi igrač u Open Eri koji je na sedam uzastopnih slemova prošao do osmine finala. Taj rekord držao je legendarni Bjorn Borg. Zbog toga su ga mediji iz njegove zemlje pitali kako on gleda na sve te rekorde i kako se osjeća kada ih obori. Imao je spreman odgovor na to i opet spomenuo Srbina.

"Znate kako, ne dajem tome preveliki značaj. Rekordi koje želim da stignem su oni koje postavlja Đoković. To su oni koji su bitni za mene u karijeri. Naravno da je lijepo uraditi ovako nešto i stići legendu kakva je Bjorn Borg, ali stvarno želim da gledam napred i da budem što bolji igrač", rekao je Alkaraz koji je na konferenciju došao u majici sa tri fotografije Majkla Džordana aludirajući na tri uzastopne titule čuvenog košarkaša u NBA ligi. Jasna aluzija na to da i on želi da osvoji treću grend slem titulu. Do sada je podizao pehar na US openu i Vimbldonu.

Priznao je da uživa u Melburnu i da mu sve za sada odgovara.

"Ovdje su ljudi baš dobri, to se vidi. Ne želim da pravim poređenja sa drugim turnirima, ali ovdje sam oko dvije nedjelje i svarno uživam i van terena. Svi su divni, ljubazni, u restoranima, gdje god, stvarno su divni. Uživam", zaključio je Alkaraz koji će u ponedjeljak igrati protiv Kecmanovića.

