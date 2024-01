Nik Kirjos i Novak Đoković se dobro zabavili na Australijan openu.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Novak Đoković imao je dosta problema sa Tejlorom Fricom i vrućinom, nakon što su organizatori napravili problem obojici, ali je na kraju došao do pobjede i plasmana u polufinale. Na kraju, Đoković je za skoro četiri sata slavio 3:1 (7:6, 4:6, 6:2, 6:3), da bi ga potom na terenu dočekao nekada veliki neprijatelj, danas prijatelj - Nik Kirjos.

Australijanac preskače turnir zbog povrede i tokom turnira komentariše mečeve za "Eurosport", pa mu je tako Đoković čak slao i poljupce dok je sjedio u kabini, tako da je odlučeno da ga Kirjos intervjuiše na terenu. Mnoge je iznenadila ova odluka, djeluje čak i samog Đokovića pošto je obično sa njim na terenu bio Džim Kurijer, pa je nervozni NIk Kirjos prvi - vjeruje i posljednji put - bio u ovakvoj ulozi. Zato je to iskoristio da ga pita zanimljivu stvar....

"Ovo nikad više neću raditi, pa moram da te pitam, reci mi da odem da ga vidim, to tvoje drvo?", rekao je Kirjos misleći na drvo o kome je Đoković više puta govorio: "Pokazaću ti drvo, ali to je tajna. Moraš da se izuješ, da se popneš visoko na drvo i da visiš naopačke na 33 minuta i tri sekunde i osvojićeš grend slem!", nasmijao se Đoković.

Vidi opis "Novače, moram to da te pitam..." Kirjos šokirao Đokovića: "Pokazaću ti, ali to je moja tajna!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Što se tiče samog meča, rekao je da je "mnogo patio u prva dva seta" zbog velike vrućine u Melburnu i potom sjajnog servisa Tejlora Frica:

"Nik, izgledalo je kao da igram protiv tebe. Znamo da Fric ima jedan od najboljih servisa na svijetu. Kada tako igra, vidjeli ste i protiv Cicipasa, znao sam da je to prijetnja. Nisam uspio da konvertujem brejk lopte, ali sam došao do toga kada je bilo najvažnije. Dobro sam servirao i imao sam dosta asova, možda i više od njega, ali mi je to dosta pomoglo u ovom meču", naveo je Đoković i rekao da jedva čeka meč Sinera i Rubljova u kome će uživati.

"Obojica su odlični, gledao sam neki dan Rubljova protiv De Minora, dugo nisam vidio takav tenis. Siner igra tenis života, sjajno je završio sezonu, imali smo napete mečeve, tako da mogu da očekujem da igra na visokom nivou. Idemo da uživamo kako igraju", zaključio je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!