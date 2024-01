Sinera probali da isprovociraju pred meč sa Novakom! Htjeli da "zakuvaju", a Italijan im odmah zapušio usta!

Janik Siner pričao je o Novaku Đokoviću pred polufinale Australijan opena.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Janik Siner stoji na putu između Novaka Đokovića i finala Australijan opena. Italijanski teniser do sada je šest puta igrao protiv srpskog asa i dobio je dva duela, uključujući i njihov posljednji susret u Dejvis kupu. U Melburnu igra odlično, nije izgubio nijedan set i nada se da to može da mu pomogne u duelu sa Srbinom. Njihov okršaj igra se u noći između četvrtka i petka po našem vremenu (4.30 ujutru).

Prije toga je u četvrtfinalu dobio Andreja Rubljova i potvrdio da se nalazi u odličnoj formi. "Za ovo treniramo, da igrate protiv najboljih na svijetu. Očigledno je da Novak ima nevjerovatan rekord ovdje i za mene je zadovoljstvo što ću igrati sa njim, posebno u završnici turnira jer to čini stvari zanimljivijim. Radujem se meču, iako znam da će biti teško. Probaću da kontrolišem ono što mogu, a to je da dam 100 odsto sa pravim stavom i da se borim za svaku lopticu. Vidjećemo kako će se završiti, više od toga ne mogu da uradim, ko god da je na drugoj strani mreže. Probaću da se pripremim što bolje", rekao je Siner.

Izgledalo je da bi Rus mogao da mu uzme set, pošto je vodio sa 5:1 u taj-brejku, ali je na kraju Janik osvojio taj set i potom priveo duel kraju. "Jeste kasno završen meč, ali to nema nikakav uticaj, imamo dva slobodna dana između mečeva za odmor i pripremu meča. Dobro je što sam protiv Rubljova imao ovakav test, neizvjestan taj-brejk, takve stvari su ponekad potrebne. Čak i da sam izgubio taj set, skoncentrisao bih se na naredni."

Strani novinari pokušali su da ga "navuku" da priča o potencijalnom kasnijem završetku meča i tome da je meč mogao da traje i do 3-4 ujutru po lokalnom vremenu da je Rubljov dobio set. Janik to nije dozvolio, imao je spreman odgovor, nije želio da pravi bilo kakve alibi priče. "Igram dok se meč ne završi. Igrao sam meč četvrtfinala grend slema i vrijeme nije bitno. U mojoj glavi sam znao da ću imati dane za odmor ako pobijedim, bez obzira na to kada se meč završi. Jednostavno, ne gledam sat. Dobra vijest je što je termin bio u vrijeme kada odgovara navijačima u Evropi, što je za mene takođe bilo važno. Osjetio sam podršku svih i to je to", zaključio je Siner.

BONUS VIDEO: