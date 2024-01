Izboli ga za Novu godinu, a sad svi pričaju o njegovoj bombi! Učio od Mbapea da bi bio kao Nikola - najveći ikada!

Ima bombu u ruci, a zbog toga je cijeli rukometni svijet ostao u šoku! Dao je najljepši i najkontroverzniji gol godine, a poslije drame i novogodišnje noći u kojoj je mogao da nastrada Elaim Prandi je sada heroj Francuske!

Čekamo finale Evropskog prvenstva u rukometu između Francuske i Danske! I dok su naravno glavne zvijezde te utakmice Nikola Karabatić sa jedne i Mikel Hansen sa druge strane ipak je jedan rukometaš na ovom Euru privukao više pažnje.

Tokom cijele karijere vrlo specifičan, kako po stajlingu, ponašanju, samopouzdanju tako i po brutalnom šutu sa distance, Elaim Prandi je tokom cijele karijere privlačio pažnju. Ipak sada je uspio da podigne cijeli rukometni svijet na noge.

Razlog za to je gol u polufinalu protiv Švedske, prelijep pogodak koji je podijelio rukometnu javnost, izazvao ozbiljne potrese u javnosti i na kraju "ukrao" Šveđanima finale!

EHF PRIZNAO, PRANDIJEVA MAGIJA JE GREŠKA!

Lijevi bek Pari Sen Žermena je zadužen za gol koji će sasvim sigurno obilježiti rukometnu 2024. godinu. Francuska je polufinale protiv Švedske krenula fantastično i vodila je sa šest golova razlike, a onda smo vidjeli sjajne odbrane Andreasa Paličke i vratila se Švedska. Poveli su i vodili su sa golom razlike kada je Džimu Gotfridsonu suđen prestup na desetak sekudni do kraja meča. U sljedećem napadu uhvaćen je Dika Mem i isteklo je vrijeme, a onda je Prandi uspio da postigne nestvaran gol iz deveterca.

Otišlo se u produžetke, ali su odmah poslije meča Šveđani uložili žalbu jer je Prandi pomijerao stajnu nogu tokom šuta, ali im žalba nije prihvaćena i sada će od 15 časova morati da igraju za bronzu sa Nijemcima. Čak je i EHF priznao grešku, ali avaj, Francuzima je pobjeda ostala, a Prandi je ostao heroj nacije!

"Bilo je očekivano da bude problema jer je ovo novost i bila je dramatična situacija sinoć. Vidjeli smo tri situacije tokom ovog turnira koje potpadaju u taj dio tehničkih grešaka sudija. Jedna je bila kada gol nije priznat i sudije nisu iskoristile pravo da pogledaju video. Druga je bila u meču Danske i Švedske gdje krajnji rezultat nije bio promijenjen tom greškom. Treća situacija je bila juče i jasno nam je da je tako. Potpuno transparentno smo pričali o svemu tome, izuzev što sinoć nismo dali izjave jer je to bio pravni slučaj", rekao je predsjednik EHF Mihael Viderer.

JEDVA PREŽIVIO NOVU GODINU I OSTAO BEZ EURA!

Elaim Prandi ima 25 godina, rođen je u Istrum a karijeru je počeo u Ivriju. Seniorski je krenuo da igra u Nimu gdje se 2019. izborio za mjesto u reprezentaciji Francuske, pa ga je Didije Dinar pozvao na Evropsko prvenstvo 2020. gdje se nije dobro proveo pošto su "trikolori" upisali za svoje standarde katastofalno 14. mjesto. Kada je dvije godine kasnije trebalo ponovo da zaigra na velikom takmičenju morao je da gleda prvenstvo iz fotelje jer je za Novu godinu izboden! Tada 23-godišnjak je propustio Euro u Mađarskoj i Slovačkoj jer je nekoliko dana prije prvenstva preživio pravu dramu!

"Elaim Prandi bio je žrtva nasilnog napada sinoć u Parizu i zadobio je nekoliko uboda nožem. Igrač je trenutno na posmatranju u bolnici i njegovo stanje ne izaziva zabrinutost", stajalo je u saopštenju Pari Sen Žermena kada je u novogodišnjoj večeri između 2021. i 2022. godine napadnut u jednom noćnom klubu u centru osmog arondismana Pariza blizu Šamps-Elisea.

Uspio je da prebrodi tu dramu i da se vrati jači, a nakon svega je rekao da je igrajući za Francusku naučio da uvijek mora da bude spreman, ma šta da mu se desi. Jer, konkurencija je paklena! "Kada igram za Francusku jasno mi je da ništa ne mogu da uzmem zdravo za gotovo. Moram da se borim za moje mjesto jer dijelim mjesto sa vrhunskim igračima. Ali to me stimuliše i moram da dam sve od sebe", rekao je on.

ZNAM MBAPEA, E JA ĆU KAO ON!

Prandi je od 2020. godine član Pari Sen Žermena, a dvije godine ranije u isti klub samo fudbalski došao je njegov vršnjak Kilijan Mbape. Tokom godina su stvorili posebnu vezu, a obojica imaju istu boljku - nikako da uzmu Ligu šampiona!

"Mnogo se priča o tome. On je neko koga poznajem dosta dugo. Kada je sport u pitanju mnogo je ispred mene jer van fudbal dozvoljava da rano pokažete sve svoje talente. Rukomet je kompleksniji na ovom nivou. Bio je svjetski šampion, odlučio je mnoge utakmice kao da je veteran. Želim i ja to da uradim, da pratim njegov primjer. Ono što radi je u stilu najvećih fudbalera ikada, a ja takođe hoću da budem među najboljima ikad. Nije to pretenciozno, to je ambiciozno", rekao je Prandi jednom prilikom.

Sada će Francuska biti predvođena Nikolom Karabatićem i Dikom Memom sa bekovskih pozicija, a sa klupe će ulaziti Elaim Prandi - da opali svoju porciju šuteva. Ako uđu, kao protiv Švedske vjerovatno će i ishod biti isti kao tada. Ali ako uđu, mogao bi upravo Prandi da preuzme lidersku poziciju i da nakon Olimpijskih igara on bude taj na kome će se bazirati igra Francuske. Vidjećemo od 17:45.

