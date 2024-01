Nije vrijeme za penziju: Krajinović se vratio na teren i počeo da niže pobjede

Filip Krajinović vratio se na teren i ušao u seriju pobjeda.

Izvor: MN PRESS

Filip Krajinović (31) neće još uvijek u penziju! Vratio se na teren i počeo da ređa pobjede. Odlučio je da ne koristi zaštićeni renking još uveijk, već da prvo pronađe pravu formu na Čelendžer turnirima. Tako se prijavio za takmičenje u Koblencu (Njemačka) i tamo je kao 400. teniser svijeta morao da prođe kroz kvalifikacije prvo.

Uspio je u tome, ostvario je dvije pobjede u kvalifikacijama, pa je u prvoj rundi savladao Rajana Penistona (Velika Britanija) - 6:3, 4:6, 6:4. Mogao je srpski igrač da riješi meč i ranije, pošto je na startu drugog seta napravio brejk, pa je u trećem brzo poveo sa 3:0, ali je na kraju ipak uspio da privede posao kraju. Naredni rival biće mu bolji iz duela drugog nosioca Brendona Nakašime (SAD), trenutno 96. igrač svijeta ili Alehandro Moro Kanjas (Španija).

Posljednji zvaničan meč Filip je odigrao u maju prošle godine kada je izgubio od Frensisa Tijafoa u prvom kolu Rolan Garosa (6:3, 6:4, 6:2). Taj meč obilježila je i situacija u kojoj ga je Amerikanac pogodio lopticom u glavu, poslije čega je Srbin pričao o svim problemima sa kojima se suočava i tada je djelovalo da razmatra da ode u penziju.

"Sve mi ovo jako teško pada, svašta mi prolazi kroz glavu, uskoro ću objaviti neke vijesti u vezi moje karijere, biće možda neočekivane. Za nastavak treba još veći rad, motivacija, tim ljudi. Dugo se gubim u svemu ovome, jako sam nesrećan na terenu, do pobjeda dolazim sve teže, moja igra, koja je bila agresivna, nestala je. Nisam to više ja na terenu, sve počinje da me muči", rekao je Krajinović tada.

Napravio je dugu pauzu, pola godine nije igrao, pa je riješio ipak da je prerano da "okači reket o klin". Umjesto toga je krenuo sa treninzima, postepeno se vraćao i polako pronalazi svoj put. Još uvijek nisu poznati njegovi planovi za sezonu, mada djeluje kao da je prvi cilj da igra na glavnim turnirima kada krene sezona na šljaci, pred Rolan Garos.