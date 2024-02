Vidjeli smo šta su Crnogorci pričali... Srpski golman nakon razbijanja "komšija": Ko, bre, nema timski duh!?

Sve izjave iz tabora Crne Gore stigle su i do vaterpolista Srbije.

Vaterpolo reprezentacija Srbije igra fantastično na Svjetskom prvenstvu u Dohi i sada je na samo korak od plasmana na Olimpijske igre. Bilo je problema protiv Japana dok se nisu uozbiljili (17:10), a zatim je odigrana jedna od najboljih utakmica nove generacije - i to protiv sjajne Crne Gore. Na kraju, Srbija je slavila 14:6, dok je naš golman Radoslav Filipović, koji je briljirao na toj utakmici, otkrio šta ih je to posebno motivisalo.

"Ispratili smo izjave Crnogoraca pred utakmicu", rekao je Filipović uz osmijeh za "B92", pa dodao: "Mogu samo da kažem da nam je to dalo još veću motivaciju za onakav meč, da odigramo do kraja i kada je bilo sigurno da ćemo pobijediti. Željeli smo da odigramo do kraja baš zbog takvih izjava. Sigurno da je to mnogo uticalo na nas u pozitivnom smislu".

A šta su to pričali Crnogorci pred meč? Miroslav Perković je rekao da je Srbija "individualno jaka", ali da su oni "mlađi, poletniji i spremniji", kao i da je kod njih bolja "komunikacija" i "timski duh". O tome da smo samo skup pojedinaca je govorio i Dušan Matković, pa su tako vaterpolisti Uroša Stevanovića jasno htjeli da stave do znanja svom rivalu da imaju pogrešnu sliku o njima, koja se sada sigurno i promijenila.

Posljednji meč grupne faze Svjetskog prvenstva, ujedno za prvo mjesto koje donosi "vizu" za odlazak na Olimpijske igre u Parizu, naši vaterpolisti igraju u petak od 15.30 protiv SAD.