Sa 51 godinom šokirao ski-skokom: Noriaki Kasai ponovo leti! (VIDEO)

Nevjerovatno je ovo šta smo videli na takmičenju u ski skokovima Saporou! Pobijedio je Štefan Kraft, ali priča dana je Noriaki Kasai! Da, on još uvijek skače i sada je sa punom 51 godinom uspio da osvoji bodove u Svjetskom kupu! U prvom krugu je uspio da skoči 117 metara, imao je 90.6 bodova i sa dva boda više od TImija Zajca i Nika Kitosaha plasirao se u drugu seriju. U drugom skoku je bio dosta lošiji i skočio je samo 104 metra, ali nije bilo bitno, uzeo je bodove na domaćem terenu i oduševio cijeli svijet!

Fantastični Japanac je u Saporou prvi put skočio 17. decembra 1988. godine, što znači da je uspio da skače u razmaku od 36 godina! Kasai je legenda ski skokova pošto mu je ovo bio 570. start u Svjetskom kupu u ski skokovima, po čemu je ubjedljivi svjetski rekorder. Uspio je da bude dva puta treći u Svjetskom kupu u generalnom plasmanu i to u sezonama 1992/93 i 1998/99. Ima 17 pobjeda u Svjetskom kupu, a na Olimpijskim igrama ima dva srebra i bronzu. Uzeo je i zlato na Svjetskom prvenstvu u ski letovima davne 1992. godine.

Na Olimpijskim igrama je učestvovao od Albertvila 1992. godine do Pjongčanga 2018. godine, a kako skaču Japanci ove godine ne bi čudilo da ga povedu na sjledeće! Pogledajte njegov fantastični skok iz prve runde:

Samo takmičenje je bilo nevjerovatno pa smo na kraju vidjeli dva fantastična skoka za prva dva mjesta. Vodeći u generalnom plasmanu Štefan Kraft je prvo došao do 139 metara u drugoj seriji, a onda je Rjoju Kobajaši skočio do 138,5 metara i izgubio prvo mjesto za 0,4 boda! Treći je bio Andreas Velinger i njih trojica će do kraja sezone voditi veliku bitku za pobjedu u Svjetskom kupu.

Razočarali su Timi Zajc i Pijus Paške koji su ostali bez bodova, ali će najtužniji biti Aleksander Zniščil koji je skokom u drugoj rundi pao za 16 mesta i završio kao 25. U drugom krugu sjajno je skočio Kristofer Sundal i popravio je poziciju 13 mjesta da bi završio sedmi, a Štefan Laje koji je jedva ušao u drugu rundu na kraju je bio 16. Tragičari druge runde su takođe i Erik Belšo i Feliks Hofman sa po 12 pozicija slabijim rezultatom na kraju nego u prvoj rundi.

U Svjetskom kupu Štefan Kraft je ubjedljivo prvi sa 1.335 bodova, a sada je Rjoju Kobajaši uspio da prestigne Andreasa Velingera. Japanac ima 1,101 bod, a Nijemac 1.087.

