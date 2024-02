Endi Marej potvrdio kada odlazi u penziju!

Endi Marej najavio je odlazak u penziju poslije Olimpijskih igara.

Izvor: profimedia/Martin KEEP / AFP

Endi Marej ide u penziju najvjerovatnije poslije Olimpijskih igara. U maju će napuniti 37 godina i nekoliko mjeseci poslije toga će "okačiti reket o klin". Muči se na terenu, ne može da uđe u seriju pobjeda, trenutno je 67. na ATP listi i ove godine je upisao samo dva trijumfa na osam mečeva, posljednji poraz doživio je od Uga Umbera na turniru u Dubaiju.

Zna i sam da je vrijeme za kraj. "Vjerovatno neću igrati tenis poslije ovog leta. Poslije svakog meča, na svakom turniru, dobijam isto pitanje. Dosadilo mi je više da budem iskren. Neću više da pričam o tome od ovog momenta, dok ne dođe vrijeme da kažem kraj, ali ne planiram da igram mnogo tenisa poslije leta", rekao je Marej.

Posljednji put je na Rolan Garosu igrao 2020. godine i ispao je u prvom kolu i to je bio jedini njegov nastup na pariskoj šljaci u periodu od 2018. godine, pa do sad. Želi da se pojavi tamo ove godine. "Najvjerovatnije ću tamo igrati. Posljednjih nekoliko godina želio sam da se pripremim što bolje za sezonu turnira na travi, ali ni to ne garantuje da ćete igrati dobro na toj podlozi. Tih nedjelju dana više za pripremu ne pravi veliku razliku."

Endi je u Parizu najbolji rezultat ostvario 2016. godine kada je došao do finala i izgubio od Novaka Đokovića. "Imao sam razna iskustva tamo. Nisam igrao 2013. godine, pa sam osvojio Vimbldon, a onda sam 2016. tamo igrao, pa opet osvojio Vimbldon. Volio bih da igram tamo još jednom. Volim da igram na tom turniru."

Na istom mjestu igraće se tenis na Olimpijskim igrama i upravo to je njegova najveća želja za kraj karijere. Da bude dio tima Velike Britanije i da pokuša da dogura što dalje. "Ako hoćete da ostvarite dobar rezultat na Igrama, onda morate da odigrate neke mečeve na šljaci. Čak i da nisu odmah poslije Vimbldona svejedno bih želio da igram tamo. Osvojio sam zlato u Londonu i Rio de Žaneiru, imao sam fenomenalno iskustvo tada i nadam se da ću dobiti šansu da igram tamo još jednom", zaključio je Marej.