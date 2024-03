Država od 72.500 stanovnika ima svjetsku šampionku!

Jedna od najboljih atletičarki na svijetu po prvi put stigla do zlatne medalje i najavila spektakl u Parizu.

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Država koja ima oko 72.000 stanovnika danas je dobila svjetsku šampionku u atletici! Tea Lafond (25), takmičarka u troskoku, bila je najbolja na Svjetskom prvenstvu u dvorani koje se trenutno održava u Glazgovu i tako svojoj zemlji donijela najveći uspjeh u istoriji. Dominika, malo ostrvo na Karibima, slavi atletičarku koja je uspjela da preskoči 15 metara i postane najbolja na svijetu!

Skokom od 15,01 u drugoj seriji takmičenja Tea je nadmašila sve konkurentkinje, a njeni ostali skokovi nisu bili za pohvalu. U naredne četiri serije nije upisala nijedan skok koji se mjerio - prestupila je svaki put i tako pritivnicama davala prilike da je sustignu i ukradu joj zlatnu medalju. to se nije desilo - Lejanis Perez Ernandez sa Kube skočila je 14,90 i osvojila srebro, dok je Ana Peleteiro-Kompaore sa 14,75 stigla do bronze. bilo je to predaleko od devojke sa Dominike. Pogledajte kako izgleda Tea Lafond:

Ovo je bez sumnje najveći uspjeh u istoriji male karipske zemlje, u kojoj su kriket i atletika najpopularniji sportovi. Prethodnih godina viđali smo povremene velike atletske rezultate takmičara sa Dominike - takmičar u troskoku Žerom Romejn važio je do sada za najboljeg sportistu u zemlji, ali niko od njih nije uspio da bude ovoliko uspješan.

Rezultat Tee Lafond nije senzacija, pošto je ona već nekoliko godina u samom svjetskom vrhu. Sa Komonveltskih igara ima jednu bronzu i jedno srebro u troskoku, na Olimpijskim igrama 2021. godine bila je 12, a na Svjetskim prvenstvima mnogo bliža medalju. Na dvoranskom prvenstvu u Beogradu 2022. godine Tea je skočila na četvrtu poziciju, a prošle godine u Budimpešti na otvorenom bila je peta na svijetu. Najbolje godine svoje karijere ukrasila je svjetskim zlatom iz Glazgova, a sigurno će pokušati da se domogne medalje i na Olimpijskim igrama u Parizu - po svemu sudeći će na to takmičenje otiputovati sa najboljim rezultatom sezone!

